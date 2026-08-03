Госспецсвязи расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения

В обновленный перечень включены 206 новых позиций.

Фото: cip.gov.ua

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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 1564 до 1770 позиций.

«В обновленный перечень, содержащий 206 новых позиций, включены программные продукты ООО «Диасофт» и компаний группы «Диасофт», платформа Digital Q и продуктовая линейка Q, продукты FLEXTERA.

Очередное расширение Перечня усиливает возможности государства по выявлению и ограничению использования технологических решений производителей, находящихся под санкциями, в финансовой, банковской, страховой и корпоративной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Обновление осуществлено по результатам системной работы Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи по обработке действующих и новых решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.

Ознакомиться с обновленным Перечнем можно по ссылке.

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