В Полтавской области из-за вражеского обстрела произошла утечка опасного химического вещества, фото

Утечка опасного химического вещества произошла в Полтавской области в результате удара РФ по объекту критической инфраструктуры — ГСЧС.

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В результате российской атаки по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества.

Специалисты химической защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно провели работы по ликвидации последствий обстрела.

Несмотря на сложные условия, спасатели герметизировали поврежденные емкости и места утечки опасного вещества.

Специалистам удалось полностью ликвидировать угрозу.

В ГСЧС отметили, что это позволило безопасно продолжить работы на поврежденном объекте.

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