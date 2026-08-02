В Греции два пожарных вертолета столкнулись во время тушения пожара возле Афин — видео

Греческие службы проводят поисково-спасательную операцию, пытаясь найти членов экипажей.

Фото: reuters.com

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Два пожарных вертолета столкнулись в Греции 2 августа во время участия в ликвидации масштабного лесного пожара, который уничтожил более 100 домов к северо-западу от Афин. В то же время новый пожар вынудил провести эвакуацию на популярном туристическом острове Кефалония.

Вертолеты столкнулись во время операции по тушению пожара в районе Псата в регионе Аттика к западу от Афин, сообщила пожарная служба Греции.

На видео, опубликованном на странице Forecast Weather Greece, видно, как два вертолета на небольшой высоте приближаются друг к другу и пересекают траектории полета. После этого несущий винт нижнего вертолета задел нижнюю часть вертолета, летевшего выше, после чего тот упал и загорелся.

Второй вертолет после этого сбросил воду и покинул место происшествия.

Представители правительства сообщили, что экипаж одного из вертолетов найден, он находится в безопасности, а к месту происшествия направлены кареты скорой помощи для его эвакуации.

Греческие службы проводят поисково-спасательную операцию, пытаясь найти членов экипажей.

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