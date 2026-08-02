У Греції два пожежні гелікоптери зіткнулися під час гасіння пожежі поблизу Афін — відео

Грецькі служби проводять пошуково-рятувальну операцію, намагаючись знайти членів екіпажів.

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Два пожежні гелікоптери зіткнулися у Греції 2 серпня під час допомоги у ліквідації масштабної лісової пожежі, яка знищила понад 100 будинків на північний захід від Афін. Водночас нова пожежа змусила провести евакуацію на популярному туристичному острові Кефалонія.

Гелікоптери зіткнулися під час операції з гасіння пожежі в районі Псата в регіоні Аттика на захід від Афін, повідомила пожежна служба Греції.

На відео, опублікованому на сторінці Forecast Weather Greece, видно, як два гелікоптери на невеликій висоті наближаються один до одного та перетинають траєкторії польоту. Після цього основний гвинт нижнього гелікоптера зачепив нижню частину гелікоптера, який летів вище, після чого він упав і загорівся.

Другий гелікоптер після цього скинув воду та залишив місце події.

Представники уряду повідомили, що екіпаж одного з гелікоптерів знайшли, він перебував у безпеці, а до місця події прямували карети швидкої допомоги для його евакуації.

Грецькі служби проводять пошуково-рятувальну операцію, намагаючись знайти членів екіпажів.

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