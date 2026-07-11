Посадовці «Укроборонпрому», які допустили склади зі зброєю у Вишневому, відомі і будуть понесуть відповідальність – Зеленський

За словами Президента, керівники двох держпідприємств діяли всупереч законодавству, а слідство перевіряє також посадовців, відповідальних за безпеку.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав детальні доповіді щодо ситуації у Вишневому після вибуху на складах і пожежі, спричиненої ударом російських ракет. За його словами, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють усі обставини трагедії.

Глава держави зазначив, що генерал-майор СБУ Олександр Поклад уже доповів перші результати розслідування. За його словами, встановлено, хто саме та на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив розміщення складів зі зброєю у Вишневому.

Президент наголосив, що це суперечило прямій забороні, встановленій як законодавством, так і рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності», – заявив Зеленський.

За словами президента, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та своїм посадовим інструкціям. Наразі слідство також перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку, а також інших посадових осіб, чиї рішення або дії можуть бути пов’язані з цією ситуацією.

Володимир Зеленський доручив СБУ спільно з іншими правоохоронними органами перевірити й інші подібні підприємства. Він підкреслив, що кожен керівник має гарантувати дотримання вимог щодо безпечного зберігання зброї та боєприпасів.

«Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків», – зазначив Президент.

Окремо Глава держави наголосив на необхідності прискорити відновлення зруйнованих об’єктів не лише у Вишневому. За його словами, багато залежить від роботи місцевої влади, однак і на рівні уряду є питання, які потребують виправлення, а відповідні рішення будуть ухвалені найближчим часом.

Крім того, Зеленський повідомив, що під час наради обговорили майбутнє «Укроборонпрому».

«Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними», – зауважив Президент.

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