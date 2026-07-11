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Ворожіння у громадських місцях: коли поліція може виписати штраф

21:13, 11 липня 2026
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Якщо ворожіння супроводжується збором грошей або нав'язуванням послуг перехожим, правоохоронці мають право скласти адміністративний протокол.
Ворожіння у громадських місцях: коли поліція може виписати штраф
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Ворожіння у громадських місцях в Україні може закінчитися попередженням або адміністративним штрафом.

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Ворожіння у громадських місцях є адміністративним правопорушенням і тягне за собою попередження або штраф. Таку відповідальність передбачає стаття 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно із законодавством, за ворожіння у громадському місці порушнику може бути винесене попередження або накладений штраф у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оскільки для кваліфікації адміністративних правопорушень неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень, сума штрафу складає від 51 до 85 гривень.

У більшості випадків правоохоронці фіксують такі правопорушення, якщо «передбачення майбутнього» чи інші магічні послуги супроводжуються вимаганням або добровільним збором грошей з перехожих.

Окрім попередження чи штрафу, поліцейські можуть скласти адміністративний протокол, якщо особа нав'язливо чіпляється до громадян під час надання таких послуг.

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