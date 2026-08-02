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Субсидию могут отменить, а деньги придется вернуть: ПФУ назвал причины

18:43, 2 августа 2026
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Названы ошибки, из-за которых можно потерять субсидию, а полученные выплаты придется вернуть Пенсионному фонду Украины.
Субсидию могут отменить, а деньги придется вернуть: ПФУ назвал причины
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Законодательством Украины предусмотрены случаи лишения права на получение субсидии, а также обязанность вернуть полученную денежную помощь государству. Это происходит в случаях, когда лицо своевременно не информирует Пенсионный фонд о возникновении обстоятельств, влияющих на размер субсидии или право на ее получение. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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В соответствии с пунктом 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» (с изменениями), получатели субсидии обязаны в течение 30 дней сообщать уполномоченным органам о следующих обстоятельствах:

  • изменении состава зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства;
  • изменении социального статуса членов домохозяйства;
  • изменении перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смене управляющего или исполнителя коммунальных услуг;
  • осуществлении единовременной покупки, приобретения или получения права собственности на имущество стоимостью более 100 тысяч гривен, а также осуществлении на эту сумму платежа (платежей), вытекающего из сделок, предусматривающих приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследства и дарения); внесении вкладов в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации; благотворительной деятельности (исключительно в виде уплаты денежных средств); предоставлении возвратной/безвозвратной финансовой помощи, займа;
  • приобретении права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;
  • пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
  • осуществлении операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

При наличии указанных оснований выплата жилищной субсидии прекращается, а излишне полученные суммы жилищной субсидии необходимо вернуть на счет Пенсионного фонда Украины.

В случае отказа добровольно вернуть сумму излишне выплаченной жилищной субсидии вопрос о принудительном взыскании средств решается в судебном порядке.

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Пенсионный фонд субсидия

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