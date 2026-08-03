Школы должны обновить положения о предотвращении и противодействии насилию: в МОН переписали правила реагирования на буллинг

Теперь руководители учебных заведений должны реагировать на сообщения о насилии в четко определенные сроки, а дети, ставшие обидчиками или пострадавшие от буллинга, смогут проходить специальные программы психологической поддержки и коррекции поведения.

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Министерство образования и науки Украины выложило в новой редакции порядок реагирования на случаи буллинга и других проявлений насилия в учебных заведениях. Приказ МОН №961 от 18 июня 2026 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции 24 июля, не просто меняет отдельные процедуры, а фактически вводит новую систему защиты детей.

Теперь речь идет не только о буллинге, а о любых проявлениях насилия в отношении ребенка. Учреждения получают четкие алгоритмы действий, конкретные сроки реагирования и новые обязанности, а права детей при рассмотрении таких случаев усиливаются.

От буллинга – к комплексному реагированию на насилие

До этого времени основное внимание уделялось именно случаям буллинга. Теперь порядок охватывает все возможные проявления насилия в отношении участников образовательного процесса.

В документе прямо указано, что его цель – определение процедур своевременного представления и рассмотрения сообщений о любых проявлениях или признаках насилия, оказания помощи пострадавшим, принятии необходимых решений и предотвращении повторения таких случаев.

Фактически школы переходят от реагирования только на уже установленный буллинг в систему раннего выявления рисков.

Булинг остается отдельным правонарушением

Несмотря на расширение понятия насилия, законодатель особо подчеркивает: факт буллинга устанавливает исключительно суд. Комиссия учебного заведения больше не должна определять, был ли буллинг как административное правонарушение. Ее главная задача – выяснить обстоятельства происшествия, оценить риски для ребенка, организовать помощь и определить меры, которые не допустят повторения насилия.

Такой подход позволяет школам действовать гораздо быстрее, не дожидаясь завершения судебного процесса.

Насилием могут считаться не только побои

Обновленный порядок содержит гораздо более широкий перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии. Среди них:

изменение поведения ребенка

замкнутость или, напротив, агрессия

нежелание посещать школу

постоянная тревожность

депрессивные проявления

самоповреждение

исчезновение личных вещей

вымогание денег или имущества

распространение фото, видео или аудио унизительного или интимного содержания

оскорбления, угрозы, сексуальные шутки или прозвища

любые нежелательные физические действия – от толкания до ударов.

К экономическому насилию документ также относится лишение вещей, денег, документов или препятствование получению образовательных услуг. Такой список должен помочь педагогам замечать проблему еще до того, как она перерастет в систематическую травлю.

Школа должна создать собственную систему реагирования

Одной из ключевых новаций стало введение обязательной внутренней системы предотвращения насилия. Каждое учебное заведение должно: утвердить собственное положение о предотвращении и противодействии насилию, определить ответственное лицо за регистрацию сообщений, обеспечить несколько способов обращения, организовать учет всех сообщений.

Школа обязана создать доступные инструменты для жалоб – телефонные линии, электронную почту, физические ящики для бумажных писем. Уведомление о подозрении на насилие теперь официально может быть подано анонимно.

Обновленный приказ детализирует, как именно учебные заведения должны реагировать на сообщения о возможном насилии. Если раньше алгоритм в основном касался случаев буллинга, то теперь он распространяется на любые проявления насилия в отношении ребенка.

В то же время, документ не только расширяет сферу действия, но и четко определяет сроки, ответственных лиц и порядок взаимодействия с правоохранительными органами и социальными службами.

Сообщить о насилии сможет каждый

Документ устанавливает, что уведомить о возможном случае насилия имеет право любой участник образовательного процесса. Это могут быть: педагоги, ученики, родители, другие работники учебного заведения, любые свидетели.

В случае подозрения в руководителе учреждения жалоба подается непосредственно учредителю учреждения или в орган управления образованием.

Каждое уведомление должно быть зарегистрировано в день его поступления. Если его подали в выходной или праздничный день, регистрация осуществляется в первый рабочий день после этого. Для этого руководитель учреждения должен определить ответственное лицо, которое будет вести бумажный или электронный журнал регистрации сообщений.

Только сутки на первичное реагирование

После регистрации сообщения руководитель учебного заведения имеет только одни сутки, чтобы его рассмотреть. Если во время проверки обнаружены признаки насилия, нужно действовать немедленно.

Приказ прямо определяет, что не позднее чем через три часа после установления таких признаков руководитель должен: прекратить насилие и предотвратить его повторение, сообщить родителям ребенка (кроме случаев, когда именно они являются обидчиками), письменно проинформировать Национальную полицию, службу по делам детей и территориальный орган Национальной социальной сервисной службы, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

Кроме того, не позднее трех рабочих дней руководитель обязан созвать специальную комиссию для рассмотрения ситуации.

В случаях, когда руководители игнорируют обязанность сообщить полиции о случаях насилия, они могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд устанавливает факт буллинга, а не школа

Одно из принципиальных уточнений приказа касается самого понятия буллинга. В документе прямо указано: факт буллинга устанавливается исключительно судом. То есть комиссия учебного заведения больше не определяет, был ли это буллинг в юридическом смысле. Ее задача другая: оценить обстоятельства ситуации, определить, были ли признаки насилия, обеспечить защиту детей, организовать психологическую помощь, разработать меры по недопущению повторения конфликта.

Таким образом, приказ разграничивает компетенцию учебного заведения и судебных органов.

Документ также предусматривает возможность прохождения специальных программ. Если суд признал факт буллинга и направил ребенка на соответствующую программу, руководитель учебного заведения должен способствовать его прохождению. Даже если решения суда нет, комиссия может рекомендовать прохождение такой программы добровольно. Отдельно предусмотрена возможность участия в программах поддержки для детей, ставших пострадавшими или свидетелями насилия.

Ребенок имеет право быть выслушанным

Подробно прописан механизм участия ребенка при рассмотрении случаев насилия. Комиссия должна обеспечить право ребенка высказать свою позицию в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости. Как правило, это происходит: в присутствии родителей и с участием практического психолога или социального педагога.

Если родители согласны, ребенка могут выслушать и без их присутствия. Также допускается письменное объяснение ребенка относительно известных ему обстоятельств. Все эти пояснения обязательно фиксируются в материалах рассмотрения.

Учреждения должны перейти от реагирования к профилактике

Отдельный раздел приказа посвящен профилактике насилия. МОН подчеркивает: борьба с буллингом больше не должна ограничиваться реагированием на уже совершенные случаи.

Учебные заведения должны постоянно работать над созданием безопасной образовательной среды и выявлением факторов риска. Кроме того, детей должны обучать ненасильственной коммуникации, развитию культуры диалога.

Меры воспитательного воздействия больше не сводятся к наказанию

Обновлен и порядок применения мер воспитательного воздействия. Его главная идея – не наказание обидчика, а восстановление безопасной среды. Комиссия определяет комплекс мер, который может включать: психологическую поддержку пострадавшего ребенка, работу с обидчиком по изменению поведения, помощь свидетелям насилия, консультативную поддержку родителей, профилактические мероприятия.

Особо отмечается, что никакие действия не должны приводить к повторной психологической травматизации детей.

Примирение сторон возможно только в трех условиях: добровольное согласие пострадавшего ребенка и его родителей, отсутствие риска повторного насилия и положительное заключение практического психолога.

Мониторинг станет обязательным

В отличие от предыдущей редакции документа комиссия теперь должна не только принять решение, но и контролировать его выполнение. Если определенные меры окажутся неэффективными, их необходимо просмотреть и скорректировать.

Кроме педагогов, к работе могут привлекаться психологи, социальные педагоги, службы по делам детей, центры социальных служб, полицейские, другие специалисты.

Что это значит для школ

Фактически приказ №961 требует от каждого учебного заведения пересмотреть внутренние алгоритмы работы со случаями насилия. Школы должны утвердить новые внутренние положения, определить ответственных лиц, научить работников новому алгоритму реагирования, организовать различные каналы сообщения, обеспечить психологическое сопровождение детей и наладить взаимодействие с полицией и социальными службами.

Фактически приказ №961 формирует новую модель реагирования, в которой главным становится не поиск виновного, а обеспечение безопасности ребенка и создание среды, в которой насилие должно не только получать оценку, но и предупреждаться еще до того, как оно перерастет в системную проблему.

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