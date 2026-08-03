Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Суд встал на сторону вдовы военнослужащего, признав незаконным отказ ТЦК оформить документы для получения помощи.

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После гибели военнослужащего, которого во время прохождения службы убил командир, его вдова столкнулась с отказом в оформлении документов для получения предусмотренных законом социальных гарантий.

ТЦК вернул ее заявления на доработку, сославшись, в частности, на отсутствие постановления о закрытии уголовного производства.

Однако Черкасский окружной административный суд признал такой подход неправомерным и отметил, что действующее законодательство не связывает оформление документов с завершением уголовного производства или вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Обстоятельства дела

Истцом по делу стала вдова военнослужащего, погибшего в декабре 2024 года во время прохождения военной службы. Как установил суд, военнослужащий умер от огнестрельного ранения головы вследствие умышленного убийства в месте временного расположения подразделения. Вместе с тем служебное расследование установило, что смерть наступила во время прохождения военной службы, однако не была связана с защитой Родины, поскольку не была вызвана действиями противника. Причинная связь смерти с прохождением военной службы была подтверждена военно-врачебной комиссией.

В сентябре 2025 года вдова обратилась в ТЦК и СП с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи и об установлении статуса члена семьи погибшего военнослужащего.

После рассмотрения документов заявления были возвращены на доработку. Как указал ответчик, истец не предоставила постановление о закрытии уголовного производства по факту смерти военнослужащего и отдельные документы судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, ТЦК и СП не составил и не направил в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины заключение о возможности назначения единовременной денежной помощи.

Истец указывала, что законодательство не ставит оформление документов для назначения помощи в зависимость от завершения уголовного производства или наличия обвинительного приговора.

Что установил суд

Исследовав Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Порядок №975 и Положение Министерства обороны №530, суд отметил, что после получения заявления и документов уполномоченный орган обязан составить заключение о наличии либо отсутствии оснований для назначения единовременной денежной помощи и вместе с документами направить его в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины.

Суд обратил внимание, что Порядок №975 и Положение №530 не ставят возможность составления такого заключения в зависимость от закрытия уголовного производства, открытого по факту смерти военнослужащего, или от вынесения обвинительного приговора. Именно поэтому ссылка ответчика на незавершенное уголовное производство не могла быть основанием для непринятия предусмотренных законодательством процессуальных действий.

При этом суд отдельно подчеркнул, что окончательное решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи принимает Министерство обороны Украины как распорядитель бюджетных средств, тогда как ТЦК и СП выполняет функцию оформления заключения и направления необходимых документов.

Суд учел приговор по уголовному делу

Во время рассмотрения административного дела уже вступил в законную силу приговор Днепровского районного суда Днепропетровской области, которым командир артиллерийской батареи был признан виновным в умышленном убийстве подчиненного военнослужащего.

Как установлено приговором, офицер из мести за обращение подчиненного в ГБР по поводу вымогательства неправомерной выгоды сначала демонстративно несколько раз спустил курок возле головы военнослужащего, после чего зарядил пистолет боевыми патронами и смертельно ранил его. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Почему суд признал незаконным отказ в выдаче удостоверения

Оценивая требования относительно выдачи удостоверения члена семьи военнослужащего, погибшего во время прохождения военной службы, суд отметил, что Порядок №379 содержит исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения такого удостоверения.

Вместе с тем данный Порядок не предусматривает обязанности заявителя предоставлять постановление о закрытии уголовного производства.

Суд установил, что материалы дела подтверждают гибель военнослужащего вследствие умышленного убийства и не содержат доказательств того, что его смерть была связана с совершением им уголовного либо административного правонарушения. Кроме того, заключение судебно-токсикологического исследования подтвердило отсутствие алкоголя в крови погибшего.

При таких обстоятельствах дела №580/197/26 суд пришел к выводу, что приведенные ответчиком основания для возврата заявления и документов на доработку не основывались на требованиях Порядка №379.

Что решил суд

Черкасский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК и СП, выразившееся в несоставлении и ненаправлении в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины заключения и документов для решения вопроса о назначении единовременной денежной помощи. Также суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление истца, составить соответствующее заключение и направить его в Министерство обороны Украины.

Кроме того, суд признал противоправным отказ в выдаче удостоверения члена семьи военнослужащего, погибшего во время прохождения военной службы, и обязал повторно рассмотреть соответствующее заявление с учетом правовых выводов суда.

В удовлетворении требования об оформлении документов для назначения пенсии по случаю потери кормильца суд отказал, поскольку установил, что с таким заявлением истец в ТЦК и СП не обращалась, а потому этот вопрос ответчиком не рассматривался.

Также суд взыскал в пользу истца 605,60 грн судебного сбора.

В этом решении суд обратил внимание на то, что Порядок №975 и Порядок №379 не ставят оформление документов для назначения единовременной денежной помощи либо выдачи удостоверения члена семьи погибшего военнослужащего в зависимость от завершения уголовного производства или вступления в законную силу обвинительного приговора.

Вместе с тем суд подтвердил разграничение полномочий между ТЦК и СП и Министерством обороны Украины: уполномоченный орган должен оформить и направить необходимые документы, а окончательное решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи принимает Министерство обороны Украины.

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