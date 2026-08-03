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Укрпочта с 1 августа будет печатать персональные данные на чеках за коммуналку по требованию НБУ

11:05, 3 августа 2026
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Компания заявила, что такие требования установлены постановлениями Правления НБУ.
Укрпочта с 1 августа будет печатать персональные данные на чеках за коммуналку по требованию НБУ
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АО «Укрпочта» сообщило, что с 1 августа на бумажных чеках во время оплаты коммунальных и других платежей будут печататься персональные данные плательщиков.

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Как отметили в компании, эти требования установлены постановлениями Правления НБУ № 163 от 29.07.2022 и № 103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующими инструкциями, утвержденными ими. Все поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) обязаны печатать данные клиентов на бумажных чеках.

Отныне в бумажных чеках могут указываться:
• полное имя плательщика;
• регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНОКПП);
• полный номер банковской карты в случае оплаты картой или ее пополнения.

В «Укрпочте» заявили, что не согласны с такими требованиями, поскольку считают их такими, которые не соответствуют международным стандартам защиты персональных данных.

Компания уже обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет Министров, Верховную Раду и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека с предложением пересмотреть эти правила.

В то же время, пока соответствующие нормы остаются действующими, почтовый оператор обязан их выполнять.

В «Укрпочте» также объяснили, что клиентам, которые ранее уже предоставляли свой РНОКПП во время получения социальных выплат, «Зимней поддержки», энергосберегающих ламп или других услуг, повторно сообщать эти данные не нужно.

В то же время, если данные отсутствуют в системе, оператор попросит одноразово предоставить их.

Клиентам также рекомендуют утилизировать чеки, которые им больше не нужны. Все сведения о платежах АО «Укрпочта» хранит в электронном виде в соответствии с законодательством.

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НБУ Укрпочта

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