В Польше молодую пару из Украины избили после того, как услышали украинский акцент

Во Вроцлаве молодых украинцев преследовали после выхода из магазина, жестоко избили и скрылись.

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В польском Вроцлаве напали на молодую пару из Украины. По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский акцент потерпевших. Полиция начала расследование и разыскивает нападавших, а правоохранители не исключают, что речь идет о преступлении на этнической почве.

Как сообщает Radio Wrocław, инцидент произошел в районе Закшув. Это уже второй подобный случай за последнее время.

По информации издания, 26 июля молодая украинская пара — Настя и ее парень Максим — делали покупки в одном из местных магазинов. Именно там, по предварительным данным, конфликт возник из-за их восточного акцента.

После выхода из магазина группа нападавших бросилась в погоню за молодыми людьми и догнала их, когда те пытались сесть в припаркованный автомобиль.

Сначала нападавшие напали на мужчину. Когда женщина попыталась защитить своего партнера, ей нанесли несколько ударов по голове и лицу. Мужчину повалили на землю и жестоко избили ногами.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила обоих пострадавших в больницу.

По предварительным данным, у мужчины и женщины подозревают сотрясение мозга. Кроме того, женщине наложили швы на разорванное во время нападения ухо.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. По информации Radio Wrocław, правоохранительные органы уже получили запись, на которой отчётливо виден ход событий.

Полиция Вроцлава начала расследование и устанавливает лиц, причастных к нападению. По предварительной информации, дело могут квалифицировать как нападение на этнической почве.

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