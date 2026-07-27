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Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

10:30, 27 июля 2026 73
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Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.
Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС
Фото: Центр информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск
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С 31 мая 2026 года в Украине после вступления в силу Закона № 4894, действует освобождение от налога на добавленную стоимость для отдельных товаров оборонного назначения. Однако Государственная налоговая служба в свежей индивидуальной налоговой консультации обратила внимание, что налоговая льгота распространяется не на все товары, связанные с наземными роботизированными комплексами.

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Объяснение касается производителя дистанционно управляемых боевых модулей, который обратился в ГНС с вопросом о применении новых норм Налогового кодекса после вступления в силу Закона №4894-IX. О каких исключениях идет речь, рассказываем в материале «Судебно-юридической газеты».

Какие товары освобождаются от НДС

Основанием для обращения стала новая норма пункта 99-1 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, которая на время действия военного положения освобождает от НДС операции по поставке наземных беспилотных систем. Речь идет о технике классифицируемой в товарных группах 84, 85, 87, 90 и 93 УКТ ВЭД, если одновременно выполняются определенные законом условия.

В частности, льгота применяется в случаях, когда: снабжение осуществляется по государственным контрактам (договорам) по оборонным закупкам, конечными получателями являются Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования, правоохранительные органы или другие определенные законом субъекты сектора безопасности и обороны.

Что именно спрашивал производитель

Компания сообщила, что производит дистанционно управляемые боевые модули (ДКБМ), которые могут использоваться в качестве стационарных боевых комплексов или устанавливаться на роботизированные наземные платформы. Кроме готовых боевых модулей производитель также планирует поставлять отдельные комплектующие: аккумуляторные батареи, механические узлы, элементы питания, запасные части и другие детали, необходимые для ремонта, технического обслуживания или модернизации боевых модулей. Именно поэтому предприятие попросило разъяснить: распространяется ли освобождение от НДС на дистанционно управляемые боевые модули, могут ли без НДС поставляться отдельные комплектующие таким изделиям.

Позиция ДПС

Прежде всего следует различать, что беспилотная система – беспилотные авиационные комплексы, беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные (роботизированные) комплексы, беспилотные водные (плавающие) комплексы. Беспилотный наземный (роботизированный) комплекс – наземное подвижное или стационарное средство, управление и контроль которого осуществляются дистанционно с помощью специальной станции дистанционного управления или функционирует автономно по соответствующей программе.

Налоговая служба подтвердила, что если дистанционно управляемый боевой модуль по своим техническим характеристикам фактически является наземной беспилотной системой и отвечает требованиям пункта 99-1 Налогового кодекса, его поставка по государственным оборонным контрактам освобождается от НДС.

В то же время, ДПС сделала отдельный акцент на комплектующих. Налоговая отметила, что положения пункта 99-1 не распространяются на составные части таких боевых модулей. То есть, даже если отдельные узлы или запасные части используются исключительно для ремонта или обеспечения работы наземного роботизированного комплекса, это само по себе не дает права применять налоговую льготу.

Почему это важно для производителей

Фактически налоговая разграничивала готовую наземную беспилотную систему и отдельные ее компоненты. Следовательно, производители, работающие по государственным оборонным контрактам, могут применять освобождение от НДС только к поставкам самих роботизированных комплексов или боевых модулей, если они отвечают требованиям Налогового кодекса. Поставка запасных частей, деталей, узлов или других комплектующих даже для тех же изделий под действие налоговой льготы не подпадает, если закон прямо не предусматривает иное.

Именно на это ГНС рекомендует обратить внимание предприятиям, выполняющим оборонные заказы и планирующим использовать налоговые льготы при поставке продукции для сектора безопасности и обороны.

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Публикации

Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.

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