Владимир Зеленский объяснил, почему Украина наносит удары по России

По словам Президента, Украина переносит войну туда, откуда она пришла.

Фото: Sky News

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы измотаны затянувшейся войной, однако сохраняют стойкость. В то же время он предупредил, что Россия может мобилизовать сотни тысяч военных, что станет серьёзной угрозой для Украины. Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Зеленский предупредил о возможной новой мобилизации в России

По словам президента, лидер Кремля Владимир Путин готовится мобилизовать сотни тысяч военнослужащих и отправить их на фронт. Зеленский подчеркнул, что такое развитие событий представляло бы значительную опасность для Украины.

В то же время он повторил свою позицию, что Путин прекратит войну только тогда, когда потерпит поражение.

«Мы пытались бросить этот вызов и россиянам; иначе они не почувствуют, что война повсюду», — отметил президент.

Украина переносит войну туда, откуда она пришла

Зеленский пояснил, что именно поэтому Украина отвечает ударами по территории России.

«Вот почему мы начали делать все возможное, чтобы ответить и вернуть эту войну в Россию, откуда она пришла к нам... и именно поэтому мы начали наши операции по нанесению промежуточных и глубоких ударов, просто чтобы ответить», — сказал он.

Президент призвал уделять больше внимания ветеранам

Глава государства также подчеркнул, что после завершения войны Украина столкнется с масштабным вызовом, связанным с возвращением ветеранов к мирной жизни.

«Я не знаю, мы должны это сделать, мы должны больше думать о ветеранах, о сотнях тысяч людей, которые вернутся домой, и это большой вызов», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина должна самостоятельно справиться с этой задачей.

«Конечно, трудно сделать это самостоятельно, но мы это сделаем, я имею в виду, что это только мы сами. Но стойкость людей удивила всех в мире», — сказал президент.

«Люди сильные, но уставшие»

Президент признал, что затянувшаяся война сказывается на украинском обществе.

«Люди очень сильные, очень сильные, но, конечно, уставшие, [это] долгая война», — подытожил Зеленский.

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