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Брат-военнослужащий пропал без вести: дает ли это право на отсрочку от мобилизации

07:57, 27 июля 2026 295
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Для отдельных категорий родственников военнослужащих закон предусматривает право на отсрочку от мобилизации.
Брат-военнослужащий пропал без вести: дает ли это право на отсрочку от мобилизации
Фото: АрмияInform
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Украинское законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации не только по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, но и для отдельных категорий родственников военнослужащих, которые погибли, попали в плен или пропали без вести во время защиты Украины. При этом такое право распространяется не только на родных, но и при определенных условиях на неполнородных братьев и сестер. Для оформления отсрочки необходимо подтвердить соответствующие родственные связи и подать документы в установленном порядке.

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Кто имеет право на отсрочку в связи с пропажей без вести военнослужащего

Отсрочка от мобилизации предоставляется только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Одним из таких оснований являются семейные обстоятельства, связанные с гибелью, пленом или пропажей без вести близкого родственника во время войны.

Право на такую отсрочку имеют определенные законом близкие родственники военнослужащих, которые погибли, были захвачены в плен или пропали без вести при особых обстоятельствах во время защиты Украины.

Распространяется ли право на неполнородного брата

Юристы разъяснили, что право на отсрочку имеет и младший неполнородный брат пропавшего без вести военнослужащего, если у них общая мать или общий отец. То есть разные родители не лишают человека права воспользоваться этим основанием для получения отсрочки.

Таким образом, неполнородный брат приравнивается к другим братьям в вопросе получения отсрочки по данному основанию.

Как оформить отсрочку

Для оформления отсрочки необходимо документально подтвердить право на нее.

С 1 ноября 2025 года документы для оформления отсрочки можно подать лично в любом Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) на территории Украины. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие родственные связи и статус военнослужащего как пропавшего без вести в соответствии с требованиями законодательства.

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