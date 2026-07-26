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Налоговые льготы для мобилизованных ФЛП: сроки действия и как воспользоваться

23:27, 26 июля 2026 109
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Освобождение начинается с 1-го числа месяца, в котором вас призвали или вы подписали контракт, и действует до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация.
Налоговые льготы для мобилизованных ФЛП: сроки действия и как воспользоваться
Фото: interfax.com.ua
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Самозанятые лица (ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые стали на защиту Украины, имеют право на налоговые льготы. Об этом напомнило Главное управление ГНС во Львовской области.

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Такие льготы предоставляются предпринимателям, которые были призваны во время мобилизации или проходят военную службу по контракту. Важно, чтобы они были зарегистрированы как ФЛП или самозанятые лица еще до момента призыва или заключения контракта. 

От чего именно освобождаются защитники?

На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие лица освобождаются от обязанности: 

  • начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос за себя;
  • подавать налоговую отчетность по этим налогам.
  • Льгота действует даже если у вас есть наемные работники или вы продолжаете получать доход от хозяйственной деятельности во время службы.

 Сроки действия льготы:

Освобождение начинается с 1-го числа месяца, в котором вас призвали или вы подписали контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация (увольнение со службы). 

Как воспользоваться правом на освобождение от налогов?

Предоставить в налоговую службу по месту регистрации:

Копию военного билета или другого документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации, на особый период, либо копию контракта (при условии отсутствия у контролирующего органа сведений о мобилизации или заключении контракта).

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