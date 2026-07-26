Google запустил масштабное исследование использования ИИ: 15 миллионов чатов в более чем 150 странах

Google проанализирует, как люди по всему миру используют инструменты искусственного интеллекта.

Фото: yahoo.com

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Компания Google представила проект AI & Economy ATLAS, который анализирует, как люди по всему миру используют инструменты искусственного интеллекта. Первая версия исследования охватывает 15 миллионов взаимодействий с сервисами Gemini в более чем 150 странах.

В заявлении говорится, что «мы как общество должны совместно работать над тем, чтобы положительно формировать влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, работу и экономику. Для того чтобы эта совместная работа была эффективной, критически важно иметь глубокое понимание того, как ИИ внедряется и используется в экономике. Обществу необходимы эмпирические данные и исследования, основанные на доказательствах, чтобы принимать решения, инициативы и дальнейшие действия».

Компания сообщила, что «запускает первую версию AI & Economy ATLAS (Activity, Task, Landscape and Adoption Study) — постоянного масштабного анонимизированного исследования того, как люди используют продукты и инструменты искусственного интеллекта Google». Для анализа компания использует взаимодействия пользователей с собственными AI-сервисами.

По данным Google, первый набор данных ATLAS v1.0 построен на основе 15 миллионов агрегированных и анонимизированных взаимодействий человека с искусственным интеллектом в приложении Gemini, режиме AI Mode и Gemini API. В общей сложности этими сервисами ежемесячно пользуются более 1 миллиарда человек.

Компания отмечает, что данные охватывают более 150 стран, 140 языков, 800 профессий и 4 000 различных задач, а сам проект является самым масштабным на сегодняшний день исследованием того, как люди используют искусственный интеллект в реальной жизни.

В отчете отмечается, что более 86% всех разговоров с разговорными AI-системами происходят вне работы — дома или в личной жизни.

В то же время на рабочем месте использование ИИ уже охватывает профессии, на которые приходится более 88% занятости в США, однако уровень проникновения технологии пока остается невысоким.

В Google подчеркивают, что искусственный интеллект преимущественно используется как инструмент сотрудничества с человеком, тогда как полная автоматизация рабочих задач пока носит ограниченный характер.

Также исследование показало, что на английском языке ведется лишь около трети всех глобальных разговоров с ИИ.

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