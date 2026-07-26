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Google запустив масштабне дослідження використання ШІ: 15 мільйонів чатів у понад 150 країнах

21:42, 26 липня 2026 99
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Google проаналізує, як люди у всьому світі використовують інструменти штучного інтелекту.
Google запустив масштабне дослідження використання ШІ: 15 мільйонів чатів у понад 150 країнах
Фото: yahoo.com
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Компанія Google представила проєкт AI & Economy ATLAS, який аналізує, як люди у всьому світі використовують інструменти штучного інтелекту. Перша версія дослідження охоплює 15 мільйонів взаємодій із сервісами Gemini у понад 150 країнах.

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У заяві йдеться, що «ми як суспільство повинні спільно працювати над тим, щоб позитивно формувати вплив штучного інтелекту на наше життя, роботу та економіку. Для того щоб ця спільна робота була ефективною, критично важливо мати глибоке розуміння того, як ШІ впроваджується та використовується в економіці. Суспільству потрібні емпіричні дані та дослідження, засновані на доказах, щоб ухвалювати рішення, ініціативи та подальші дії».

Компанія повідомила, що «запускає першу версію AI & Economy ATLAS (Activity, Task, Landscape and Adoption Study) — постійного масштабного анонімізованого дослідження того, як люди використовують продукти та інструменти штучного інтелекту Google». Для аналізу компанія використовує взаємодії користувачів із власними AI-сервісами.

За даними Google, перший набір даних ATLAS v1.0 побудований на основі 15 мільйонів агрегованих та анонімізованих взаємодій людини зі штучним інтелектом у застосунку Gemini, режимі AI Mode та Gemini API. Загалом цими сервісами щомісяця користуються понад 1 мільярд людей.

Компанія зазначає, що дані охоплюють понад 150 країн, 140 мов, 800 професій та 4 000 різних завдань, а сам проєкт є наймасштабнішим на сьогодні дослідженням того, як люди використовують штучний інтелект у реальному житті.

У звіті зазначається, що понад 86% усіх розмов із розмовними AI-системами відбуваються поза межами роботи — вдома або в особистому житті.

Водночас на робочому місці використання ШІ вже охоплює професії, які становлять понад 88% зайнятості у США, однак рівень проникнення технології поки що залишається невисоким.

У Google наголошують, що штучний інтелект переважно використовується як інструмент співпраці з людиною, тоді як повна автоматизація робочих завдань поки має обмежений характер.

Також дослідження показало, що англійською мовою ведеться лише близько третини всіх глобальних розмов із ШІ.  

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Google штучний інтелект ШІ

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