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Брат має інвалідність III групи: чому ТЦК законно відмовить у відстрочці

21:07, 26 липня 2026 359
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Наявність у рідного брата інвалідності III групи сама по собі не є підставою для звільнення від призову під час мобілізації.
Брат має інвалідність III групи: чому ТЦК законно відмовить у відстрочці
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Наявність інвалідності у близького родича не завжди означає, що військовозобов’язаний може отримати відстрочку від мобілізації. Закон передбачає чіткі умови, за яких сімейні обставини є підставою для звільнення від призову на час мобілізації. Зокрема, якщо рідний брат має інвалідність III групи, цього самого по собі недостатньо для оформлення відстрочки через догляд.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Законодавство передбачає перелік підстав, за яких військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Таке право мають лише військовозобов’язані громадяни. Для призовників можливість оформлення відстрочки за цими підставами не передбачена.

Частина підстав для відстрочки пов’язана із сімейними обставинами, однак вони застосовуються лише за дотримання вимог, визначених законом.

Чому інвалідність III групи у брата не є підставою для відстрочки

Юристи роз’яснили, що якщо рідний брат має інвалідність III групи, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не надасть відстрочку лише на цій підставі.

Для оформлення відстрочки у зв’язку з доглядом необхідно, щоб особа, за якою здійснюється догляд, відповідала встановленим законом критеріям. Зокрема, йдеться щонайменше про II групу інвалідності, наявність потреби в постійному догляді, а також відсутність інших осіб, які можуть забезпечити такий догляд.

Саме тому наявність у брата III групи інвалідності не дає права на оформлення відстрочки від мобілізації.

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