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У Києві покарали водія, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки

21:24, 26 липня 2026 131
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У столиці керманич з ознаками сп'яніння порушував ПДР.
У Києві покарали водія, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки
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У Печерському районі покарали водія автомобіля Chevrolet, якого перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки.

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Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника. Спілкуючись з керманичем, патрульні виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

«Окрім того, інспектори встановили, що громадянин неодноразово притягався до відповідальності за нетверезу їзду та позбавлений права керування за рішенням суду», — заявили у поліції.

Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали:

- протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП;

- протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП;

- винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

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поліція ПДР Київ

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