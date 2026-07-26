На Полтавщині чоловік потрапив під удар блискавки під час роботи на підприємстві

Спеціальна комісія розслідує обставини інциденту, а фахівці нагадують, як уберегтися від удару блискавки під час роботи.

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Гроза може становити смертельну небезпеку не лише для людей, які перебувають у полі чи лісі, а й для працівників підприємств. Саме тому роботодавці зобов’язані своєчасно припиняти роботи на відкритій місцевості та організовувати безпечне укриття персоналу. Один із таких трагічних випадків стався у Полтавській області, де під час перебування на території підприємства працівник потрапив під удар блискавки.

У Полтавській області стався нещасний випадок на виробництві. Підсобний працівник під час перебування на території підприємства потрапив під удар блискавки.

Обставини та причини нещасного випадку наразі з’ясовує спеціальна комісія.

Як убезпечити працівників під час грози

Фахівці Держпраці наголошують, що для запобігання подібним випадкам необхідно дотримуватися правил безпеки під час грозових явищ. Зокрема, рекомендується:

припиняти виконання робіт на відкритих територіях під час грози;

організовувати укриття працівників у безпечних приміщеннях або спеціально визначених місцях;

забороняти перебування поблизу поодиноких дерев, металевих конструкцій, опор та відкритих водойм;

не використовувати металеві предмети й інструменти на відкритій місцевості під час грози;

враховувати погодні умови під час планування робіт, особливо на відкритих ділянках;

проводити інструктажі щодо дій працівників у разі грози;

забезпечувати наявність плану дій на випадок різкої зміни погодних умов;

здійснювати контроль з боку відповідальних осіб за своєчасним припиненням робіт.

Чим небезпечна блискавка

Блискавка вражає раптово та може становити смертельну небезпеку навіть на певній відстані від місця основного удару.

Безпека працівників під час негоди починається з оцінки погодних умов, своєчасного припинення робіт і перебування в безпечному місці до завершення грози.

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