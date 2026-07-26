  1. В Україні

На Полтавщині чоловік потрапив під удар блискавки під час роботи на підприємстві

18:43, 26 липня 2026 80
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спеціальна комісія розслідує обставини інциденту, а фахівці нагадують, як уберегтися від удару блискавки під час роботи.
На Полтавщині чоловік потрапив під удар блискавки під час роботи на підприємстві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гроза може становити смертельну небезпеку не лише для людей, які перебувають у полі чи лісі, а й для працівників підприємств. Саме тому роботодавці зобов’язані своєчасно припиняти роботи на відкритій місцевості та організовувати безпечне укриття персоналу. Один із таких трагічних випадків стався у Полтавській області, де під час перебування на території підприємства працівник потрапив під удар блискавки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Полтавській області стався нещасний випадок на виробництві. Підсобний працівник під час перебування на території підприємства потрапив під удар блискавки.

Обставини та причини нещасного випадку наразі з’ясовує спеціальна комісія.

Як убезпечити працівників під час грози

Фахівці Держпраці наголошують, що для запобігання подібним випадкам необхідно дотримуватися правил безпеки під час грозових явищ. Зокрема, рекомендується:

  • припиняти виконання робіт на відкритих територіях під час грози;
  • організовувати укриття працівників у безпечних приміщеннях або спеціально визначених місцях;
  • забороняти перебування поблизу поодиноких дерев, металевих конструкцій, опор та відкритих водойм;
  • не використовувати металеві предмети й інструменти на відкритій місцевості під час грози;
  • враховувати погодні умови під час планування робіт, особливо на відкритих ділянках;
  • проводити інструктажі щодо дій працівників у разі грози;
  • забезпечувати наявність плану дій на випадок різкої зміни погодних умов;
  • здійснювати контроль з боку відповідальних осіб за своєчасним припиненням робіт.

Чим небезпечна блискавка

Блискавка вражає раптово та може становити смертельну небезпеку навіть на певній відстані від місця основного удару.

Безпека працівників під час негоди починається з оцінки погодних умов, своєчасного припинення робіт і перебування в безпечному місці до завершення грози.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудові відносини

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 10k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 13k
Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

19:43, 25 липня 2026 6k
Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

17:55, 25 липня 2026 6k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 10k
Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

21:31, 25 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Законопроєкт пропонує суттєво розширити соціальні та правові гарантії для цивільних осіб, які виконували конфіденційні завдання в інтересах державної безпеки України.

Верховний Суд визнав законною базу окладів у 1762 грн, але після успішного перерахунку військової пенсії можна втратити доплату та індексацію

Перерахунок військової пенсії може стати фінансово невигідним: оклади залишаться на рівні 2018 року, а успішне підвищення основної пенсії через суд позбавляє військових щомісячної надбавки та індексації.

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Один військовий — одне авто: чи можна залишити гуманітарний транспорт після звільнення та що буде за його продаж

Гуманітарні авто для військових: за що можуть скасувати реєстрацію та відкрити кримінальне провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]