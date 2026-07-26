Як оформити смерть людини на окупованій території та отримати українське свідоцтво

У разі смерті людини на тимчасово окупованій території факт смерті необхідно встановити через суд, після чого можна зареєструвати смерть та отримати свідоцтво.

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Якщо людина померла на тимчасово окупованій території України, отримати українське свідоцтво про смерть у звичайному порядку неможливо. Водночас законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє офіційно підтвердити факт смерті, провести державну реєстрацію та отримати документ українського зразка.

Для цього необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення факту смерті. Після ухвалення відповідного рішення орган державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) проводить державну реєстрацію смерті та видає свідоцтво. Така процедура має важливе значення, зокрема для оформлення спадщини, соціальних виплат та вирішення інших юридичних питань.

Хто має право звернутися до суду

Відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території можуть подати:

члени сім’ї померлого;

їхні представники;

інші заінтересовані особи, якщо встановлення факту смерті впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси.

До якого суду подавати заяву

Заяву можна подати до будь-якого суду на території України, який розташований за межами тимчасово окупованої території. При цьому місце проживання заявника значення не має.

Водночас за подання такої заяви судовий збір не сплачується. Це передбачено пунктом 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Що потрібно зазначити у заяві

У заяві необхідно вказати:

який саме факт просить встановити заявник;

з якою метою необхідно встановити цей факт;

обставини, що підтверджують смерть особи;

докази, які підтверджують викладені обставини.

Які докази можна надати суду

Для підтвердження факту смерті можуть використовуватися різні види доказів, зокрема:

письмові документи;

пояснення заявника;

показання свідків;

фото-, аудіо- та відеоматеріали;

речові докази;

висновки експертів;

інші документи, що підтверджують факт смерті.

Як суд розглядає такі справи

Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території суд розглядає невідкладно з дня надходження заяви.

За результатами розгляду суд може:

встановити факт смерті особи;

повернути заяву, якщо вона оформлена неналежним чином або не містить необхідних документів;

відмовити у задоволенні заяви, якщо наданих доказів недостатньо.

У судовому рішенні також роз’яснюється порядок його оскарження.

Що відбувається після рішення суду

Після ухвалення рішення його копія негайно видається учасникам справи або невідкладно направляється судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем ухвалення рішення для проведення державної реєстрації смерті.

Якщо рішення надійшло до ДРАЦС безпосередньо із суду, державна реєстрація смерті проводиться у день його отримання без звернення будь-якої особи.

Як отримати свідоцтво про смерть

Для отримання свідоцтва про смерть необхідно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану та подати:

копію рішення суду про встановлення факту смерті;

паспорт громадянина України.

Державна реєстрація смерті здійснюється за заявою осіб, які були заявниками у суді, а також спадкоємців померлого.

Якщо суд самостійно направив рішення до ДРАЦС, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

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