  1. В Україні

Як оформити смерть людини на окупованій території та отримати українське свідоцтво

16:19, 26 липня 2026 192
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі смерті людини на тимчасово окупованій території факт смерті необхідно встановити через суд, після чого можна зареєструвати смерть та отримати свідоцтво.
Як оформити смерть людини на окупованій території та отримати українське свідоцтво
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо людина померла на тимчасово окупованій території України, отримати українське свідоцтво про смерть у звичайному порядку неможливо. Водночас законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє офіційно підтвердити факт смерті, провести державну реєстрацію та отримати документ українського зразка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для цього необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення факту смерті. Після ухвалення відповідного рішення орган державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) проводить державну реєстрацію смерті та видає свідоцтво. Така процедура має важливе значення, зокрема для оформлення спадщини, соціальних виплат та вирішення інших юридичних питань.

Хто має право звернутися до суду

Відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території можуть подати:

  • члени сім’ї померлого;
  • їхні представники;
  • інші заінтересовані особи, якщо встановлення факту смерті впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси.

До якого суду подавати заяву

Заяву можна подати до будь-якого суду на території України, який розташований за межами тимчасово окупованої території. При цьому місце проживання заявника значення не має.

Водночас за подання такої заяви судовий збір не сплачується. Це передбачено пунктом 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Що потрібно зазначити у заяві

У заяві необхідно вказати:

  • який саме факт просить встановити заявник;
  • з якою метою необхідно встановити цей факт;
  • обставини, що підтверджують смерть особи;
  • докази, які підтверджують викладені обставини.

Які докази можна надати суду

Для підтвердження факту смерті можуть використовуватися різні види доказів, зокрема:

  • письмові документи;
  • пояснення заявника;
  • показання свідків;
  • фото-, аудіо- та відеоматеріали;
  • речові докази;
  • висновки експертів;
  • інші документи, що підтверджують факт смерті.

Як суд розглядає такі справи

Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території суд розглядає невідкладно з дня надходження заяви.

За результатами розгляду суд може:

  • встановити факт смерті особи;
  • повернути заяву, якщо вона оформлена неналежним чином або не містить необхідних документів;
  • відмовити у задоволенні заяви, якщо наданих доказів недостатньо.

У судовому рішенні також роз’яснюється порядок його оскарження.

Що відбувається після рішення суду

Після ухвалення рішення його копія негайно видається учасникам справи або невідкладно направляється судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем ухвалення рішення для проведення державної реєстрації смерті.

Якщо рішення надійшло до ДРАЦС безпосередньо із суду, державна реєстрація смерті проводиться у день його отримання без звернення будь-якої особи.

Як отримати свідоцтво про смерть

Для отримання свідоцтва про смерть необхідно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану та подати:

  • копію рішення суду про встановлення факту смерті;
  • паспорт громадянина України.

Державна реєстрація смерті здійснюється за заявою осіб, які були заявниками у суді, а також спадкоємців померлого.

Якщо суд самостійно направив рішення до ДРАЦС, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст свідоцтво Міністерство юстиції України окуповані території

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 10k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 13k
Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

19:43, 25 липня 2026 5k
Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

17:55, 25 липня 2026 5k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 10k
Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

21:31, 25 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Один військовий — одне авто: чи можна залишити гуманітарний транспорт після звільнення та що буде за його продаж

Гуманітарні авто для військових: за що можуть скасувати реєстрацію та відкрити кримінальне провадження.

Спадщина чи кримінальна справа: чому не можна знімати гроші з картки померлого родича

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]