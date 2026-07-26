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Як припинити трудові відносини з роботодавцем на ТОТ: алгоритм дій

13:37, 26 липня 2026 120
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Послуга призначена для працівників, які перебувають на підконтрольній Уряду України території.
Як припинити трудові відносини з роботодавцем на ТОТ: алгоритм дій
Фото: kadrovik.ua
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Громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій, нерідко не можуть припинити трудові відносини через відсутність зв’язку з роботодавцем. Для вирішення цієї проблеми з 1 липня 2026 року запрацює новий механізм дистанційного розірвання трудового договору, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2026 року № 410. Про це нагадав Офіс Омбудсмана України.

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Хто зможе скористатися новим механізмом

Послуга призначена для працівників, які перебувають на підконтрольній Уряду України території або за кордоном, але їхній роботодавець зареєстрований чи знаходиться на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій.

Для припинення трудових відносин більше не потрібно надсилати заяву роботодавцю поштою, особисто звертатися до нього або чекати на видання наказу про звільнення.

Як подати заяву про звільнення?

Крок 1. Авторизуйтеся через Дію

Увійдіть на Портал Дія або в мобільний застосунок Дія та пройдіть електронну ідентифікацію.

Крок 2. Оберіть відповідну послугу

У переліку доступних сервісів оберіть послугу щодо розірвання трудового договору з роботодавцем, який знаходиться на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій.

Крок 3. Заповніть електронну заяву

Перевірте персональні дані та інформацію про роботодавця, внесіть необхідні відомості та сформуйте заяву про розірвання трудового договору.

Крок 4. Підпишіть заяву

Підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, передбаченим законодавством.

Крок 5. Надішліть заяву

Після підписання заява автоматично реєструється в системі та надсилається роботодавцю.

Що відбувається після подання заяви?

Після реєстрації заяви інформація автоматично передається до відповідних державних інформаційних систем та реєстрів.

При цьому роботодавцю не потрібно погоджувати звільнення або видавати окремий наказ. Він лише отримує повідомлення про подану працівником заяву. Відомості про припинення трудових відносин оновлюватимуться автоматично, що значно спрощує процедуру для громадян, які через війну втратили можливість взаємодіяти зі своїм роботодавцем.

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