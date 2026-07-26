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Как прекратить трудовые отношения с работодателем на ВОТ: алгоритм действий

13:37, 26 июля 2026 121
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Услуга предназначена для работников, находящихся на подконтрольной Правительству Украины территории.
Как прекратить трудовые отношения с работодателем на ВОТ: алгоритм действий
Фото: kadrovik.ua
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Граждане Украины, выехавшие с временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий, нередко не могут прекратить трудовые отношения из-за отсутствия связи с работодателем. Для решения этой проблемы с 1 июля 2026 года заработает новый механизм дистанционного расторжения трудового договора, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2026 года № 410. Об этом напомнил Офис Омбудсмена Украины.

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Кто сможет воспользоваться новым механизмом

 Услуга предназначена для работников, находящихся на подконтрольной Правительству Украины территории или за границей, если их работодатель зарегистрирован или находится на временно оккупированной территории либо территории активных боевых действий.

Для прекращения трудовых отношений больше не нужно отправлять заявление работодателю по почте, лично обращаться к нему или ждать издания приказа об увольнении.

Как подать заявление об увольнении? 

Шаг 1. Авторизуйтесь через Дію 

Войдите на Портал Дія или в мобильное приложение Дія и пройдите электронную идентификацию.

Шаг 2. Выберите соответствующую услугу 

В перечне доступных сервисов выберите услугу по расторжению трудового договора с работодателем, который находится на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий.

Шаг 3. Заполните электронное заявление

Проверьте персональные данные и информацию о работодателе, внесите необходимые сведения и сформируйте заявление о расторжении трудового договора.

Шаг 4. Подпишите заявление

Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью или другим средством электронной идентификации, предусмотренным законодательством.

Шаг 5. Отправьте заявление

После подписания заявление автоматически регистрируется в системе и направляется работодателю.

Что происходит после подачи заявления? 

После регистрации заявления информация автоматически передается в соответствующие государственные информационные системы и реестры. 

При этом работодателю не нужно согласовывать увольнение или издавать отдельный приказ. Он лишь получает уведомление о поданном работником заявлении. Сведения о прекращении трудовых отношений будут обновляться автоматически, что значительно упрощает процедуру для граждан, которые из-за войны утратили возможность взаимодействовать со своим работодателем.

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