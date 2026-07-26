Замена военного билета: куда обращаться и какие документы готовить
Вопросы восстановления или замены военного билета регулируются «Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава». Владельцы военного билета обязаны надежно его хранить, следить за своевременным и правильным внесением в него изменений. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.
Повторно военный билет могут выдать при следующих условиях:
- непригодность военного билета для дальнейшего использования;
- уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;
- утрата или кража военного билета;
- изменение фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).
Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.
К кому обращаться для восстановления или замены военного билета?
О потере военного билета действующий военнослужащий обязан незамедлительно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы, подав рапорт с объяснением причин утраты военного билета и просьбой о его повторной выдаче.
Военнообязанные и резервисты обращаются непосредственно к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В соответствующем заявлении они также объясняют обстоятельства утраты документа.
Какие документы необходимы для повторной выдачи военного билета?
В случае изменения фамилии, имени или отчества замена военного билета осуществляется на основании полученного нового паспорта гражданина Украины.
При утрате военного билета, как отмечают в Минобороны, командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:
- заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства утраты военного билета и просьба о его повторной выдаче;
- паспорт;
- матовая фотография 3×4 см без уголка;
- поврежденный документ или его остатки (при наличии);
- выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен).
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