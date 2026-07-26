Никаких «неприкасаемых» не будет, — новый Главком Михаил Драпатый объявил аудит в ВСУ

Проверка должна установить реальное состояние боеготовности войск и выявить возможные нарушения, за которые придется отвечать.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый сообщил о начале аудита в ВСУ.

По его словам, проверка должна дать объективную оценку состояния дел в каждой воинской части.

Драпатый подчеркнул, что целью аудита является не поиск виновных, а установление реального уровня боеготовности, обеспечения, комплектования, подготовки личного состава и эффективности управления.

В то же время он заявил, что в случае выявления нарушений, служебной халатности или злоупотреблений ответственность понесут все причастные.

«Никаких "неприкасаемых" не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый понесет ответственность», — отметил Главнокомандующий ВСУ.

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