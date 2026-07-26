Какие документы нужны для оценки повседневного функционирования: список

В деле должны быть документы, подтверждающие личность, диагноз, течение заболевания или травмы, результаты лечения, обследований и реабилитации, а также текущее состояние человека.

Фото: koda.gov.ua

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Документы для оценки повседневного функционирования нужны, чтобы экспертная команда могла оценить не только диагноз, но и то, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека: передвижение, самообслуживание, работу, учебу, общение и другие ежедневные действия. Об этом напомнили в Минздраве.

В деле должны быть документы, подтверждающие личность, диагноз, течение заболевания или травмы, результаты лечения, обследований и реабилитации, а также текущее состояние человека.

Кто формирует направление

Направление на оценку повседневного функционирования формирует лечащий врач, который ведет человека по основному заболеванию, травме или состоянию, являющемуся основанием для оценки. Именно этот врач добавляет документы к направлению в электронной системе и обосновывает необходимость в оценке.

Направление на оценку может быть сформировано:

лечащим врачом по оказанию первичной медицинской помощи;

лечащим врачом по оказанию специализированной медицинской помощи;

председателем военно-врачебной, медицинской военно-врачебной или врачебно-экспертной комиссии — если по результатам прохождения соответствующей экспертизы выявлены признаки, соответствующие критериям направления на оценку.

К какому врачу обращаться

Направление должен оформить тот врач, который сопровождает лечение основного заболевания, травмы или состояния. Это может быть семейный врач, профильный амбулаторный специалист или врач стационара.

Если после консультации или стационарного лечения человеку выдали медицинское заключение с рекомендацией пройти оценку, направление должен сформировать врач, предоставивший такую рекомендацию. Человек не должен самостоятельно искать другого врача только для оформления направления.

Исключение — если лечение завершено давно или нет доступа к учреждению, где оно проводилось. В таком случае имеющиеся документы можно передать другому врачу, который сможет оценить ситуацию и сформировать направление.

Если врач не имеет достаточной специализации для анализа конкретного случая, он может направить пациента к профильному специалисту для уточнения диагноза или получения дополнительных заключений.

Когда человека направляют на оценку

Направление формируют, если есть одно из оснований, определенных постановлением Кабинета Министров Украины № 1338. В частности, это может быть:

наступил срок повторной оценки или нужно установить инвалидность после достижения ребенком с инвалидностью совершеннолетия;

заболевание имеет стойкий или необратимый характер;

временная нетрудоспособность длится непрерывно 120 календарных дней;

временная нетрудоспособность из-за того же заболевания или состояния длилась с перерывами в общей сложности 150 календарных дней в течение года;

человек болен туберкулезом — через 10 месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от ее непрерывности;

человеку проведены медицинские интервенции или установлены диагнозы, которые являются основанием для направления на оценку;

нужно установить степень утраты профессиональной трудоспособности;

нужно изменить причину инвалидности;

нужно обновить рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации;

нужно определить медицинские показания для обеспечения автомобилем лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью с 5 лет и противопоказания к управлению им для лица с инвалидностью, в частности для родителей или законных представителей ребенка с инвалидностью;

нужно назначить вспомогательные средства реабилитации и/или медицинские изделия;

нужно установить причинную связь инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве;

нужно определить потребность в постоянном постороннем уходе или других социальных услугах.

Также могут подаваться документы для установления причинной связи смерти человека с профессиональным заболеванием, трудовым увечьем или другим повреждением здоровья.

Какие документы могут понадобиться

Для формирования направления человеку нужно предоставить врачу документы, подтверждающие личность, состояние здоровья, течение лечения, а также дополнительные обстоятельства, если они важны для оценки.

Документы можно подать в бумажной форме — тогда их отсканируют в учреждении здравоохранения во время формирования направления. Если документы уже есть в электронном виде, их можно передать врачу сразу в электронной форме.

Документы, удостоверяющие личность

Для формирования направления нужен документ, удостоверяющий личность. Это может быть:

паспорт гражданина Украины;

ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов — РНОКПП;

другой официальный документ, удостоверяющий личность.

Если человек имеет ID-карту, отдельную скан-копию РНОКПП можно не добавлять, так как он указан на обратной стороне документа.

Медицинские документы

К направлению прилагаются медицинские документы, подтверждающие диагноз, течение заболевания или травмы, результаты лечения, обследований и реабилитации.

Это могут быть:

консультационные заключения;

выписки из амбулаторных или стационарных карт;

результаты лабораторных и функциональных обследований: УЗИ, МРТ, КТ и т. д.;

медицинские заключения о временной нетрудоспособности — МВТН;

индивидуальная программа реабилитации — ИПР или индивидуальный реабилитационный план — ИРП;

предыдущие справки МСЭК.

Эти документы помогают врачу обосновать направление, а экспертной команде — оценить состояние человека и его влияние на повседневное функционирование.

Военно-учетные документы (при наличии)

Если человек имеет военно-учетные документы или они касаются его ситуации, их также можно добавить к направлению.

К таким документам относятся:

военный билет или удостоверение офицера;

справка о прохождении военной службы или выписка из послужного списка;

справка о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства;

временное удостоверение военнообязанного;

удостоверение о приписке к призывному участку.

Документы для подтверждения причины инвалидности или связи состояния здоровья с определенными обстоятельствами (при наличии)

Если для оценки нужно подтвердить причину инвалидности или связь состояния здоровья с определенными обстоятельствами, к делу прилагают соответствующие документы.

Это могут быть:

решения военно-врачебной, медицинской военно-врачебной или врачебно-экспертной комиссии, оформленные в установленной форме;

свидетельство о болезни;

справка военно-врачебной комиссии с установленной причинно-следственной связью;

выписка из протокола заседания штатной ВВК;

медицинские документы, подтверждающие начало заболевания или травмы, перенесенной в детском возрасте;

документы, подтверждающие причинно-следственную связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;

решения суда или медицинские документы в случаях, предусмотренных для участников Второй мировой войны.

Заявления (при необходимости)

К делу также могут быть добавлены заявления, если человек хочет воспользоваться соответствующими правами во время оценки.

В частности:

заявление о присутствии во время рассмотрения дела экспертной командой уполномоченного представителя;

заявление о желании проводить аудио- или видеофиксацию оценки.

Что должен содержать документ, прилагаемый к направлению

Каждый документ должен содержать достаточно информации, чтобы экспертная команда могла понять, кто его выдал, когда, кому именно и какую информацию он подтверждает.

В документе должны быть указаны:

полное наименование учреждения здравоохранения и его код по ЕГРПОУ;

дата выдачи документа;

фамилия, имя, отчество при наличии и дата рождения пациента;

диагноз или описание состояния органов или систем;

фамилия, имя, отчество при наличии и должность ответственного лица, выдавшего документ.

Сканированные документы заверяются подписью и печатью — при наличии. Для записей из электронной системы здравоохранения должно быть электронное обозначение времени их выгрузки. При технической возможности результаты обследований и документы вносятся в ЭСЗО.

Актуальность медицинских документов

Актуальность медицинских документов оценивает врач в зависимости от диагноза, течения заболевания или травмы, состояния человека и цели оценки. Не нужно самостоятельно повторно проходить все обследования без медицинской необходимости.

Документы должны отражать состояние человека, с которым его направляют на оценку. Исследования, фиксирующие структурные или длительные изменения в организме, обычно остаются актуальными дольше. Это, например, МРТ, КТ, рентген, эндоскопические исследования, биопсия и другие подобные обследования.

Динамические анализы могут быстрее терять актуальность, так как их показатели меняются в зависимости от состояния человека на момент обследования. Это могут быть анализы крови, мочи, кала, слюны и другие лабораторные показатели.

Сроки актуальности таких документов определяет врач. Если состояние человека существенно не изменилось, структурные исследования часто могут оставаться актуальными до года, а лабораторные анализы — несколько месяцев. Но окончательное решение зависит от конкретного случая.

Что не является обязательным для направления

Для направления на оценку не нужно собирать документы, не относящиеся к текущему состоянию человека или цели оценки.

В частности, не являются обязательными:

заключения областных или региональных специалистов;

направление или выписка из врачебно-консультативной комиссии;

отдельное письменное согласие на обработку персональных данных;

трудовая книжка;

рапорты или письма из воинской части либо ТЦК и СП;

выписка из стационара, если состояние подтверждается заключением профильного специалиста или другими актуальными медицинскими документами;

документы о заболеваниях, перенесенных много лет назад, если они не относятся к текущему состоянию человека или цели оценки;

цветные скан-копии документов, если цвет не имеет диагностического значения.

Что делать, если появились новые документы

Если после формирования направления появились новые медицинские документы — результаты обследований, консультационные заключения, выписки или другие данные, уточняющие состояние здоровья, — их можно добавить к делу до принятия решения экспертной командой.

Для этого человеку следует обратиться к администратору учреждения здравоохранения, где проводится оценка, с просьбой приобщить документы к делу. Также эти документы можно предоставить экспертной команде во время очной оценки.

Если утеряна справка МСЭК

Если человек утерял справку МСЭК, он может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с просьбой предоставить копию выписки из акта освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии.

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