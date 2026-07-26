Суд присудил журналистке $2,4 млн за расовую дискриминацию и незаконное увольнение

Журналистка выиграла суд против телеканала из-за расовой дискриминации и получила $2,4 млн.

Фото: yahoo.com

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Федеральное жюри в США присудило бывшей журналистке телеканала PIX11 Оджинике Обиекве компенсацию в размере 2,4 млн долларов, признав, что телеканал и его материнская компания Nexstar Media Group незаконно отомстили ей после жалоб на расовую дискриминацию, пишет People.

В указанную сумму входят около 1,14 млн долларов компенсационных выплат и 1,28 млн долларов штрафных убытков.

Согласно иску, лауреат премии Emmy проработала на PIX11 22 года. Она утверждала, что выполняла работу нескольких сотрудников, однако получала меньшую поддержку и оплату, чем ее белые коллеги-мужчины. После обращений к руководству с заявлениями о дискриминации, по словам журналистки, никаких изменений не произошло, а в январе 2023 года ее уволили.

Изначально причиной увольнения называли невыполнение должностных обязанностей и неподчинение, однако, как отмечается в иске, документально подтвердить эти обвинения работодатель не смог.

После оглашения вердикта Обиекве заявила, что надеется, что ее дело напомнит людям о важности отстаивания своих прав. Ее адвокаты отметили, что решение присяжных восстановило репутацию журналистки после многолетнего преследования.

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