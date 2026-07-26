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В Германии самолет врезался в жилой дом, есть погибшие

09:06, 26 июля 2026 159
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В результате авиакатастрофы погибли два человека.
В Германии самолет врезался в жилой дом, есть погибшие
Фото: NSN
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В немецком городе Гандеркезее легкомоторный самолет врезался в частный дом. Об этом сообщило издание Bild.

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Отмечается, что четырехместный самолет Tecnam P 2010 TDI вылетел из Бремена, сделал короткую остановку на местном аэродроме и снова поднялся в воздух. Однако через шесть минут после повторного взлета самолет потерял высоту и носом врезался в крышу частного дома.

Жителей соседних домов в радиусе 100 метров эвакуировали, а воздушное пространство над местом происшествия временно закрыли.

Оба человека, находившиеся на борту, погибли.

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Германия авиация

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