В Германии самолет врезался в жилой дом, есть погибшие

В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Фото: NSN

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В немецком городе Гандеркезее легкомоторный самолет врезался в частный дом. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что четырехместный самолет Tecnam P 2010 TDI вылетел из Бремена, сделал короткую остановку на местном аэродроме и снова поднялся в воздух. Однако через шесть минут после повторного взлета самолет потерял высоту и носом врезался в крышу частного дома.

Жителей соседних домов в радиусе 100 метров эвакуировали, а воздушное пространство над местом происшествия временно закрыли.

Оба человека, находившиеся на борту, погибли.

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