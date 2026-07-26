Враг нанес по Киеву ракетный удар: в трех районах возникли пожары

В Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы возникли пожары.

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В ночь на 26 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. Об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.

«В Шевченковском районе горело 4-этажное отселенное здание, а в Соломенском — произошли пожар и разрушения в нежилом помещении. Все пожары ликвидированы», — говорится в сообщении.

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