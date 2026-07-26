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Выход на пенсию в 2026 году: кто имеет право на досрочное назначение выплат

07:54, 26 июля 2026 99
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Отдельные категории женщин могут оформить пенсию раньше общего пенсионного возраста.
Выход на пенсию в 2026 году: кто имеет право на досрочное назначение выплат
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Не все украинки должны ждать достижения 60-летнего возраста для выхода на пенсию. Законодательство предусматривает возможность досрочного назначения пенсии по возрасту для отдельных категорий женщин. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право выйти на пенсию после достижения 50-летнего возраста имеют женщины, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства, если они воспитали таких детей до достижения ими шести лет.

Обязательным условием для назначения досрочной пенсии является наличие не менее 15 лет страхового стажа.

В Пенсионном фонде также разъяснили, может ли воспользоваться такой льготой приемная мать. В ведомство обратилась женщина, усыновившая пятилетнего ребенка с инвалидностью, и поинтересовалась, имеет ли она право на досрочную пенсию.

В ПФУ отметили, что решающее значение имеет документальное подтверждение статуса матери, а также факт установления ребенку инвалидности до достижения им шестилетнего возраста.

«Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Для оформления досрочной пенсии необходимо предоставить документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка, документы об установлении ребенку инвалидности до достижения им шестилетнего возраста, а также подтверждение наличия страхового стажа не менее 15 лет.

При соблюдении всех установленных требований Пенсионный фонд может назначить досрочную пенсию по возрасту.

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