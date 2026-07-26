Верховный Суд разъяснил порядок распределения судебных расходов по делам по искам прокурора в интересах государства

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу на определение апелляционного суда, которой было отказано в принятии дополнительного решения о распределении судебных расходов по делу по иску прокурора в интересах государства.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил порядок распределения судебных расходов по делам, возбужденным по искам прокурора в интересах государства. Суд пришел к выводу, что если сторона ошибочно определила лицо, с которого просит взыскать расходы на профессиональную правовую помощь, само по себе это не является основанием для отказа в их возмещении. В таком случае суд должен определить надлежащего субъекта, на которого должны быть возложены соответствующие расходы.

Фабула дела

Руководитель Левобережной окружной прокуратуры города Днепра, действуя в интересах государства в лице Днепровского городского совета, обратился в суд с иском об истребовании квартиры в пользу территориальной общины.

Прокуратура указала, что документы, подтверждающие передачу квартиры в частную собственность в порядке приватизации, отсутствуют, а государственная регистрация права собственности на указанное имущество не осуществлялась. Вместе с тем квартира была зарегистрирована за коммунальным производственным жилищным ремонтно-эксплуатационным предприятием Самарского района на основании решений исполнительного комитета Днепровского городского совета.

В ходе проверки было установлено, что право собственности на квартиру было зарегистрировано на основании договора купли-продажи, заключенного в декабре 2020 года. При этом продавец ссылался на договор купли-продажи от 26 ноября 1999 года, якобы удостоверенный государственным нотариусом. Вместе с тем, согласно информации Государственного нотариального архива, такой договор нотариусом не удостоверялся, а указанный в нем реестровый номер использовался для совершения иных нотариальных действий в отношении других лиц. Также было установлено, что в квартире были зарегистрированы лица, не участвовавшие в соответствующих сделках.

В январе 2021 года квартира была отчуждена по следующему договору купли-продажи и перешла в собственность последнего приобретателя.

Прокурор считал, что ни один из участников указанных сделок не имел законных оснований для приобретения права собственности на спорную квартиру. По указанным обстоятельствам было начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 190 УК Украины. В связи с этим прокурор просил истребовать квартиру в пользу территориальной общины города Днепра.

Решения судов

Самарский районный суд города Днепропетровска отказал в удовлетворении иска. Днепровский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

После завершения апелляционного пересмотра ответчик подал заявление о принятии дополнительного решения относительно распределения судебных расходов на профессиональную правовую помощь.

Днепровский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления, указав, что иск и апелляционная жалоба были поданы прокурором в интересах государства в лице Днепровского городского совета, поэтому оснований для взыскания расходов на профессиональную правовую помощь именно с городского совета не имеется.

В кассационной жалобе заявитель отмечал, что суд безосновательно отказал в распределении судебных расходов, не дал оценки доказательствам их несения и неправильно применил положения статей 137, 141 и 270 ГПК Украины. Кроме того, заявитель указывал, что даже если лицо, с которого должны быть взысканы судебные расходы, было определено ошибочно, суд должен был определить надлежащего субъекта, а не отказывать в их компенсации.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд по делу № 206/6259/23 указал, что процессуальное законодательство устанавливает общий порядок распределения судебных расходов между сторонами спора, основанный на принципе обязательного возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принято судебное решение, за счет ее процессуального оппонента.

Суд обратил внимание, что представительство интересов государства прокурором носит субсидиарный характер. Государство участвует в деле через соответствующий уполномоченный орган, однако прокурор является самостоятельным субъектом обращения в суд. Если производство открыто по иску прокурора в интересах государства в лице компетентного органа, такой орган приобретает статус истца, тогда как прокурор осуществляет процессуальные права и исполняет процессуальные обязанности, связанные с защитой интересов государства.

Верховный Суд подчеркнул, что прокурор, обращаясь в суд в интересах государства, является субъектом уплаты судебного сбора и самостоятельно осуществляет права и исполняет обязанности, связанные с распределением судебных расходов.

Суд кассационной инстанции отметил, что апелляционный суд, установив, что иск и апелляционная жалоба по делу были поданы прокурором, должен был возложить судебные расходы на надлежащего субъекта, а не отказывать в их возмещении лишь по мотиву неправильного определения лица, с которого заявитель просил их взыскать.

По выводу Верховного Суда, вывод апелляционного суда об отсутствии оснований для принятия дополнительного решения является преждевременным и не основан на правильном применении норм процессуального права.

С учетом этого Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение Днепровского апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения заявления о принятии дополнительного решения.

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