Как улучшить память: 10 самых действенных советов от врачей

Медики дали самые действенные советы по улучшению памяти.

Фото: tsn.ua

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Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал десять советов, как улучшить память.

Ученые называют памятью психический процесс, который заключается в закреплении, сохранении, последующем воспроизведении и забывании прошлого опыта. Как и любой психический процесс, он может нарушаться вследствие возрастных изменений, заболеваний и гормональных расстройств, неврозов и стресса. Нарушения памяти имеют общее название — «амнезия».

По продолжительности сохранения информации память делится на несколько видов:

сенсорная память длится 0,2–0,5 секунды и позволяет человеку ориентироваться в окружающей среде;

кратковременная память обеспечивает запоминание разовой информации от нескольких секунд до минуты;

долговременная память — сохранение информации в течение длительного времени;

оперативная (непосредственная, рабочая) память — проявляется во время выполнения определенной деятельности и необходима для ее выполнения в каждый конкретный промежуток времени.

Для нормальной жизни человеку любого возраста и профессии необходимы все виды памяти. Есть ли способы улучшить когнитивные функции или даже вернуть утраченное?

Еще древнегреческий философ и оратор Цицерон, которому приходилось запоминать длинные тексты своих выступлений, считал: «Память слабеет, если ее не упражнять».

Итак, медики дали 10 самых действенных советов, как улучшить память:

Высыпайтесь

Сон имеет решающее значение для укрепления памяти. Стремитесь спать 7–9 часов в сутки, чтобы помочь мозгу эффективно обрабатывать и сохранять информацию.

Оставайтесь физически активными

Регулярные физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, способствуя лучшей работе памяти. Старайтесь регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам.

Следите за питанием

Придерживайтесь сбалансированного рациона, богатого антиоксидантами, жирными кислотами и витаминами, поскольку они поддерживают здоровье мозга и память. Полезными являются такие продукты, как ягоды, жирная рыба, грецкие орехи, мед и зелень.

Читайте

Чтение не только развивает воображение и усиливает концентрацию, но и положительно влияет на память. Выбирайте интересную книгу с несколькими сюжетными линиями и погружайтесь в чтение.

Учитесь справляться со стрессом

Хронический стресс может существенно ухудшить память. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справляться со стрессом и улучшить работу памяти.

Оставайтесь умственно активными

Занимайтесь деятельностью, которая бросает вызов вашему мозгу: разгадывайте головоломки, кроссворды, играйте в шахматы, учитесь. Новые впечатления стимулируют мозговые связи и улучшают память.

Разбивайте информацию на части

Разделяйте большие объемы информации на небольшие, удобные для восприятия части. Эта техника облегчает мозгу обработку и запоминание деталей.

Вспоминайте

Вместо того чтобы сразу искать информацию по нужной теме, старайтесь вспомнить максимум из того, что уже знаете. Активно проверяйте себя на знание тех или иных фактов и деталей. Такая практика хорошо укрепляет память.

Общайтесь

Участие в социальном взаимодействии и дискуссиях может стимулировать работу мозга и помогать закреплять воспоминания. Обмен информацией и объяснение того, что вы изучили, другим усиливает ваше понимание.

Будьте организованными

Ведите календарь, списки дел и заметки, которые помогут вам запомнить важные даты и задачи. Организованность уменьшает умственный беспорядок, который может мешать памяти.

Восстановление и улучшение памяти — это постепенный процесс, который требует постоянных усилий и практики.

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