Поместил двух собак в мешок и забил до смерти бутылкой: суд назначил мужчину 5 лет лишения свободы с испытанием

В Черкасской области суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с двумя собаками, однако не отправил его в тюрьму.

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Городищенский районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в жестоком обращении с двумя собаками, повлекшем их гибель. Суд признал его виновным по части третьей статьи 299 Уголовного кодекса Украины, назначил пять лет лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытанием.

Суть дела

Суд установил, что обвиняемый, находясь во дворе домовладения в селе Вороновка Черкасской области, вопреки требованиям статьи 4 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» и статьи 63 Закона Украины «О животном мире», поместил двух беспородных собак, проживавших на этом дворе, в полимерный мешок и перенес их на прилегающую территорию сельского кладбища.

После этого он умышленно нанес собакам, находившимся в мешке, неустановленное количество ударов пустой стеклянной бутылкой. От полученных травм оба животных погибли на месте.

Действия обвиняемого были квалифицированы по части третьей статьи 299 Уголовного кодекса Украины как жестокое обращение с позвоночными животными, повлекшее их гибель, совершенное в отношении двух животных активным способом.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал время, место, способ, мотив, цель и форму вины, а также подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. С согласия сторон суд, руководствуясь частью третьей статьи 349 УПК Украины, признал нецелесообразным исследование доказательств относительно обстоятельств, которые никем не оспаривались, разъяснив участникам производства последствия такого процессуального решения.

Гражданский иск в рамках уголовного производства не заявлялся. Мера пресечения в отношении обвиняемого во время досудебного расследования и судебного разбирательства не применялась.

Позиция и выводы суда

В деле № 691/460/26 суд отметил, что в соответствии со статьей 370 УПК Украины судебное решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным, а его выводы должны основываться на доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства и оцененных в соответствии со статьей 94 УПК Украины.

Также суд обратил внимание на положения пункта 6 части второй статьи 18, статей 22 и 23 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», которыми запрещается умышленно бить, убивать, отравлять или калечить животных, а также совершать в отношении них действия, противоречащие принципам их защиты от жестокого обращения.

Оценив совокупность исследованных доказательств, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 299 УК Украины, полностью доказана. По убеждению суда, обвиняемый, реализуя противоправный характер своих действий, грубо нарушил общественные отношения, обеспечивающие общепринятые моральные принципы обращения с животными.

Ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, в частности на решения по делам «Федорченко и Лозенко против Украины» и «Веренцов против Украины», суд отметил, что доказанность вины должна оцениваться по критерию «вне разумного сомнения», а также с учетом относимости, достоверности и качества доказательств.

Назначая наказание, суд руководствовался статьями 50 и 65 Уголовного кодекса Украины, положениями статьи 8 Конституции Украины, решением Конституционного Суда Украины от 2 ноября 2004 года №15-рп/2004, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 24 октября 2003 года №7 «О практике назначения судами уголовного наказания», а также практикой ЕСПЧ, в частности решением по делу «Скоппола против Италии», согласно которому наказание должно быть соразмерным тяжести совершенного уголовного правонарушения и не должно возлагать на лицо чрезмерное бремя.

При определении вида и размера наказания суд учел, что совершенное преступление относится к категории тяжких, обвиняемый ранее не судим, не состоит на учете у врача-психиатра и врача-нарколога, а обстоятельствами, смягчающими наказание, являются искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание осужденного возможно без изоляции от общества. Учитывая его поведение, полное признание вины и отсутствие возражений со стороны участников процесса относительно применения испытания, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации животных, поскольку они погибли вследствие преступления, и на основании статьи 75 УК Украины освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на два года.

На осужденного возложены обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также трудоустроиться либо по направлению органа пробации обратиться в государственную службу занятости для регистрации в качестве безработного и последующего трудоустройства, если соответствующая работа не будет предложена.

Отдельно суд постановил уничтожить в качестве вещественных доказательств пустую стеклянную бутылку и полимерный мешок, которые были изъяты в ходе досудебного расследования и не представляют ценности.

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