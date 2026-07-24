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Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 70
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Пенсионерам в Украине доступны два вида пенсионного удостоверения, однако один из них дает дополнительные преимущества, о которых не все знают.
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта
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Многие пенсионеры даже не догадываются, что один из вариантов пенсионного удостоверения имеет дополнительное преимущество. Пенсионный фонд Украины предлагает оформить либо традиционное пластиковое пенсионное удостоверение, либо его электронную версию. Оба документа имеют одинаковую юридическую силу и подтверждают статус пенсионера, однако отличаются способом получения, сроками оформления и удобством использования.

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Почему стоит оформить пластиковое пенсионное удостоверение

Главное преимущество пластикового удостоверения заключается в том, что после его оформления пенсионер фактически получает сразу два документа. Помимо самой пластиковой карты, её цифровая версия автоматически появляется в приложении «Дія».

Такой вариант также более удобен в повседневной жизни. Пластиковую карту можно без проблем предъявить в общественном транспорте или пригородных электричках, не беспокоясь о заряде телефона, наличии интернета или работе мобильных сервисов.

Вместе с тем для получения пластикового удостоверения необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. Изготовление документа занимает до 30 рабочих дней.

Какие преимущества имеет электронное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение прежде всего подойдет тем, кто не может лично посетить Пенсионный фонд. Это особенно актуально для украинцев, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.

Подать заявление можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, а оформление удостоверения занимает до 10 дней.

Еще одно преимущество — электронное удостоверение невозможно потерять или повредить. Однако в этом случае пластиковая карта не выдается.

Какой вариант лучше выбрать

Специалисты рекомендуют пенсионерам, которые находятся на подконтрольной Украине территории и могут посетить сервисный центр Пенсионного фонда, оформлять именно пластиковое удостоверение. Оно сочетает преимущества двух форматов: человек получает физический документ для повседневного использования, а также его электронную версию в приложении «Дія».

Если же лично обратиться в Пенсионный фонд невозможно, электронное удостоверение станет полноценной альтернативой, позволяющей подтверждать статус пенсионера без оформления пластикового документа.

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