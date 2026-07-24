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Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

18:50, 24 июля 2026 183
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Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.
Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь
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До перехода в правительство Оксана Ферчук работала в сфере цифровизации Министерства обороны Украины, где занималась внедрением информационных систем для управления военной логистикой и оборонными ресурсами. В июле 2025 года Ферчук стала заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а через год вошла в новый состав Кабинета Министров в качестве главы Минцифры.

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Биография

Оксана Ферчук родилась в Симферополе, Автономная Республика Крым.

В 1997 году Оксана Ферчук окончила Национальный университет «Киево-Могилянская академия», получив квалификацию специалиста по специальности «Биология».

Карьера в частном секторе

До начала работы в государственном секторе Ферчук имела опыт управленческой работы в украинских логистических и цифровых сервисах.

Министерство обороны, представляя ее в качестве нового заместителя министра в 2025 году, сообщало, что до полномасштабного вторжения она была топ-менеджером группы компаний «Новая почта», площадки электронных государственных закупок, созданной в рамках реформы Prozorro, а также сервиса электронного документооборота «Вчасно».

Работа в Министерстве обороны

В 2022 году Оксана Ферчук работала советником министра обороны Украины и сосредоточилась на цифровизации логистических процессов в сфере обороны. Одним из направлений ее работы стало внедрение системы LOGFAS, полноценный доступ к которой Украина получила в 2022 году. Также она координировала запуск платформы международного сотрудничества «Коровай».

В Минобороны Ферчук также координировала внедрение Медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины в Командовании Медицинских сил и системы управления логистическим обеспечением на базе SAP. Последняя охватила автоматизацию снабжения вещевым имуществом и горюче-смазочными материалами, вооружением, беспилотными системами, средствами радиоэлектронной борьбы, имуществом связи и медицинского обеспечения, а также контрактной работы.

В последующие годы Ферчук продолжила работать над цифровизацией оборонной логистики. В частности, Минобороны сообщало о внедрении SAP для управления оборонными ресурсами и переводе ряда логистических процессов в цифровой формат. Система использовалась для учета имущества, запчастей и техники, автоматизации работы складов и обработки логистических заявок.

Заместитель министра обороны по цифровизации

25 июля 2025 года Оксану Ферчук назначили заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На этой должности она возглавила соответствующее направление в Министерстве обороны.

Во время ее работы в должности заместителя министра цифровизация охватывала, в частности, управление оборонными ресурсами. В конце 2025 года Ферчук представляла прогресс в цифровом учете таких ресурсов, а в 2026 году Минобороны сообщило об официальном вводе в эксплуатацию цифровой системы управления логистическим обеспечением.

Также в этот период был переведен в цифровой формат процесс распределения беспилотных систем в ВСУ. По данным Минобороны, использование системы управления логистическим обеспечением на базе SAP позволило сократить процесс распределения беспилотных систем от их поступления до получения на базах, арсеналах и складах в два-три раза — примерно до одного дня.

В феврале 2026 года после обновления руководящего состава Министерства обороны Ферчук осталась заместителем министра и продолжила возглавлять направление цифровизации и цифровой трансформации ведомства.

Формирование IT-вертикали в ВСУ

Одним из направлений работы Оксаны Ферчук в Минобороны стало формирование вертикали цифровой трансформации в Вооруженных Силах — от уровня батальонов и бригад до командований, Генерального штаба и Министерства обороны.

По словам Ферчук, специалисты этой вертикали должны обеспечивать внедрение цифровых решений в подразделениях, собирать обратную связь об их работе, обучать военнослужащих пользоваться соответствующими системами, а также помогать анализировать полученную информацию для принятия решений. Цифровизация при этом охватывает как непосредственно боевые процессы, так и учет, снабжение и медицинское обеспечение.

Для работы в IT-вертикали Минобороны искало, в частности, специалистов по координации команд и внедрению цифровых решений, аналитиков данных, бизнес-аналитиков и специалистов, способных готовить функциональную и техническую документацию. Отдельная роль в структуре отводилась офицерам цифровой трансформации командований.

Ферчук объясняла, что кандидатов планировали привлекать двумя путями. Военные подразделения могли самостоятельно подбирать специалистов в соответствии с определенными профессиональными профилями, а параллельно был запущен открытый прием резюме кандидатов на типовые должности в IT-вертикали.

Назначение министром цифровой трансформации

16 июля 2026 года ее карьера в исполнительной власти продолжилась уже на уровне Кабинета Министров. Премьер-министр Сергей Корецкий внес в Верховную Раду представление о назначении Оксаны Ферчук министром цифровой трансформации Украины в составе нового правительства. В тот же день парламент поддержал формирование нового состава Кабинета Министров и назначение Ферчук.

До назначения министром она отвечала за цифровую трансформацию оборонной сферы, в частности развитие военной логистики, управление ресурсами и внедрение современных информационных систем в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины.

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