Военный учет на предприятии: что делать, если ответственное лицо ушло в отпуск

Обязанность уведомлять ТЦК возникает только при назначении, увольнении или увольнении руководителя и должностных лиц, ответственных за организацию и ведение военного учета.

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Предприятия не обязаны сообщать территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о временном отсутствии работника, ответственного за ведение воинского учета, если на этот период его заменяет другой сотрудник на основании соответствующего приказа.

Речь, в частности, идет об ежегодном отпуске, краткосрочной болезни или других случаях временного отсутствия ответственного лица.

Согласно пункту 13 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, предприятия обязаны сообщать в ТЦК и СП о назначении, увольнении или освобождении от обязанностей руководителей и должностных лиц, ответственных за организацию и ведение воинского учета.

Такое сообщение подается по форме, определенной приложением 1 к Порядку №1487, в установленный срок после издания соответствующего приказа.

В то же время законодательство не предусматривает обязанности информировать ТЦК о временной замене ответственного работника на период отпуска или кратковременной нетрудоспособности. В такой ситуации предприятию достаточно издать внутренний приказ о временном возложении обязанностей по ведению воинского учета на другого сотрудника.

Если же отсутствие ответственного лица является длительным и фактически происходит замена работника, который постоянно отвечает за воинский учет, предприятие должно оформить соответствующее назначение или освобождение от обязанностей и сообщить об этом в ТЦК и СП в порядке, предусмотренном пунктом 13 Порядка №1487.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время сверки данных воинского учета работодатели могут обнаружить, что в отношении одного из работников в военно-учетных сведениях появилась отметка о нахождении в розыске. В таком случае работодатель должен действовать в соответствии с требованиями законодательства: внести изменения в списки персонального воинского учета, если во время сверки были выявлены расхождения, а также сообщить об обновленных учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленные сроки.

В то же время в ТЦК отмечают, что статус розыска является препятствием для бронирования работника.