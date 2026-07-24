  1. В Украине

Военный учет на предприятии: что делать, если ответственное лицо ушло в отпуск

18:45, 24 июля 2026 20
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обязанность уведомлять ТЦК возникает только при назначении, увольнении или увольнении руководителя и должностных лиц, ответственных за организацию и ведение военного учета.
Военный учет на предприятии: что делать, если ответственное лицо ушло в отпуск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприятия не обязаны сообщать территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о временном отсутствии работника, ответственного за ведение воинского учета, если на этот период его заменяет другой сотрудник на основании соответствующего приказа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь, в частности, идет об ежегодном отпуске, краткосрочной болезни или других случаях временного отсутствия ответственного лица.

Согласно пункту 13 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, предприятия обязаны сообщать в ТЦК и СП о назначении, увольнении или освобождении от обязанностей руководителей и должностных лиц, ответственных за организацию и ведение воинского учета.

Такое сообщение подается по форме, определенной приложением 1 к Порядку №1487, в установленный срок после издания соответствующего приказа.

В то же время законодательство не предусматривает обязанности информировать ТЦК о временной замене ответственного работника на период отпуска или кратковременной нетрудоспособности. В такой ситуации предприятию достаточно издать внутренний приказ о временном возложении обязанностей по ведению воинского учета на другого сотрудника.

Если же отсутствие ответственного лица является длительным и фактически происходит замена работника, который постоянно отвечает за воинский учет, предприятие должно оформить соответствующее назначение или освобождение от обязанностей и сообщить об этом в ТЦК и СП в порядке, предусмотренном пунктом 13 Порядка №1487.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время сверки данных воинского учета работодатели могут обнаружить, что в отношении одного из работников в военно-учетных сведениях появилась отметка о нахождении в розыске. В таком случае работодатель должен действовать в соответствии с требованиями законодательства: внести изменения в списки персонального воинского учета, если во время сверки были выявлены расхождения, а также сообщить об обновленных учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленные сроки.

В то же время в ТЦК отмечают, что статус розыска является препятствием для бронирования работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военное положение ТЦК мобилизация воинский учет отпуск

Популярные новости

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 10k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 7k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 7k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 10k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 5k
ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

15:00, 23 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Европейский стандарт правосудия 2026: анализ Rule of Law Report и его влияние на Украину

Битва за независимость судов: сравнительный анализ судебных систем ЕС и стран-кандидатов.

Александр Кравченко: карьерный путь от экономического консультанта до министра

Александр Кравченко — экономист с многолетним опытом работы в международном консалтинге, который возглавил Министерство экономики и окружающей среды Украины: что о нем известно.

XXI внеочередной съезд судей Украины: Верховный Суд и местное суды Киева уже избрали делегатов

Кто будет избирать членов ВСП и судей КСУ: Верховный Суд, местные суды Киева и ряд апелляционных судов уже избрали своих делегатов.

Банки ежечасно будут проверять запросы исполнителей: Минюст обновил порядок взыскания средств и электронных денег должников

Банки будут ежечасно проверять запросы исполнителей, а принудительное взыскание распространится не только на средства на счетах, но и на электронные деньги должников в соответствии с новым порядком, утвержденным Министерством юстиции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]