Суд обязал государство выплатить женщине 400 тысяч гривен за незаконное уголовное преследование

Истец находилась под следствием и судом в уголовном производстве с 18 июня 2021 года — момента сообщения ей о подозрении — до 31 июля 2025 года, когда вступило в законную силу постановление Верховного Суда о закрытии уголовного производства.

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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил иск гражданки о возмещении морального вреда, причиненного незаконными решениями и действиями органов досудебного расследования и прокуратуры.

Ответчиками по делу выступали Хмельницкая областная прокуратура, Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Хмельницкой области и Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области.

Детали дела

Истец находилась под следствием и судом в уголовном производстве с 18 июня 2021 года — момента сообщения ей о подозрении — до 31 июля 2025 года, когда вступило в законную силу постановление Верховного Суда о закрытии уголовного производства.

Уголовное производство № 12016240010006027 в отношении нее было закрыто на основании пункта 2 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В общей сложности лицо находилось под следствием и судом 49 месяцев и 13 дней, что стало основанием для обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Как суд определил размер компенсации

Вопрос ответственности за возмещение вреда регулируется статьями 23, 1167, 1176 Гражданского кодекса Украины и Законом Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда».

На момент рассмотрения дела минимальная заработная плата составляла 8 000 грн.

С учетом указанного срока пребывания истца под следствием и судом и минимального месячного размера заработной платы на момент рассмотрения дела в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальный размер морального вреда, подлежащий взысканию в пользу истца, составляет:

49 месяцев × 8 000 грн = 392 000 грн;

13 дней × (8 000 грн / 30 дней) = 3 471 грн.

Общая сумма компенсации составила 395 471 грн.

Решение суда

Суд взыскал из Государственного бюджета Украины в пользу истца 395 471 грн морального вреда, причиненного незаконными решениями и действиями органов досудебного следствия и прокуратуры.

Решение по делу № 686/26384/25 может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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