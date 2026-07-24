Суд зобов’язав державу заплатити жінці 400 тисяч гривень за незаконне кримінальне переслідування

Позивачка перебувала під слідством та судом у кримінальному провадженні з 18 червня 2021 року — моменту повідомлення їй про підозру — до 31 липня 2025 року, коли набрала законної сили постанова Верховного Суду про закриття кримінального провадження.

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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов громадянки про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового розслідування і прокуратури.

Відповідачами у справі виступали Хмельницька обласна прокуратура, Головне управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області та Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Деталі справи

Позивачка перебувала під слідством та судом у кримінальному провадженні з 18 червня 2021 року — моменту повідомлення їй про підозру — до 31 липня 2025 року, коли набрала законної сили постанова Верховного Суду про закриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження № 12016240010006027 щодо неї було закрито на підставі пункту 2 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Загалом особа перебувала під слідством і судом 49 місяців та 13 днів, що стало підставою для звернення до суду з вимогою про компенсацію моральної шкоди.

Як суд визначив розмір компенсації

Питання відповідальності відшкодування шкоди регулюється статтями 23, 1167, 1176 Цивільного кодексу України та Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

На момент розгляду справи мінімальна заробітна плата становила 8 000 грн.

З урахування вказаного строку перебування позивачки під слідством та судом і мінімального місячного розміру заробітної плати на момент розгляду справи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальний розмір моральної шкоди, який підлягає стягненню на користь позивачки складає:

49 місяців × 8 000 грн = 392 000 грн;

13 днів × (8 000 грн / 30 днів) = 3 471 грн.

Загальна сума компенсації склала 395 471 грн.

Рішення суду

Суд стягнув з Державного бюджету України на користь позивачки 395 471 грн. моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями і діями органів досудового слідства та прокуратури.

Рішення у справі № 686/26384/25 може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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