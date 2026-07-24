У Словаччині затримали колишнього голову Федерації футболу України Андрія Павелка

У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували за підозрою у виведенні майже 295 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Словаччини Братиславі затримали колишнього голову Федерації футболу України Андрія Павелка, який тривалий час переховувався від українського правосуддя. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, затримання стало результатом міжнародного розшуку та ефективної взаємодії українських правоохоронних органів із компетентними органами Словацької Республіки.

За даними слідства, фігурант організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації футболу України через підконтрольні комерційні структури.

Для цього, за версією слідства, укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

Унаслідок реалізації цієї схеми кошти були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки, за даними Офісу Генерального прокурора, зазнали збитків майже на 295 млн грн.

Руслан Кравченко повідомив, що Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Зокрема, до компетентних органів Словацької Республіки скеровано лист про намір звернутися із запитом про видачу затриманого, а також про застосування до нього тимчасового арешту.

«Це затримання — результат професійної взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки та ефективного використання механізмів міжнародного правового співробітництва», — зазначив Генпрокурор.

Він також наголосив, що українські правоохоронні органи й надалі працюватимуть над поверненням до України осіб, які тривалий час переховуються від правосуддя за кордоном.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року СБУ оголосила в розшук колишнього президента УАФ Павелка.

Тоді ЗМІ вказували, що експрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко залишив територію України. Джерела стверджували, що 50-річний колишній очільник УАФ виїхав за кордон, попри чинний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.