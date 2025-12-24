Експрезидент УАФ Андрій Павелко втік за кордон – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, 50-річний експрезидент УАФ, незважаючи на винесений йому судом домашній арешт, втік з України.

Експрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко, за повідомленнями низки ЗМІ, залишив територію України. Джерела стверджують, що 50-річний колишній очільник УАФ виїхав за кордон, попри чинний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За інформацією медіа, можливість виїзду нібито була забезпечена підробленою довідкою. Наразі обговорюється питання щодо оголошення Павелка в міжнародний розшук через Інтерпол, зауважують у ЗМІ.

Андрій Павелко раніше залишив посаду президента УАФ на тлі кримінального провадження, пов’язаного з підозрами у корупції під час реалізації проєкту з будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів у Кропивницькому. Саме в межах цього провадження суд обрав йому запобіжний захід.

25 січня 2024 року посаду президента УАФ обійняв Андрій Шевченко.

