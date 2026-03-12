  1. Відео
У США автомобіль врізався в будівлю синагоги, повідомляється про стрілянину — відео

20:00, 12 березня 2026
На місці події у штаті Мічиган перебувають співробітники одразу кількох поліцейських відомств.
У США автомобіль врізався в будівлю синагоги, повідомляється про стрілянину — відео
Фото: nbcnews.com
В американському Вест-Блумфілді (штат Мічиган) автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, після чого пролунали постріли, пише NBCnews.

На місці події перебувають співробітники одразу кількох поліцейських відомств, зокрема державної поліції штату та підрозділів близько десяти муніципалітетів.

Усім найближчим школам і релігійним установам було наказано укритися на місці та не залишати приміщень.

Єврейська федерація Детройта підтвердила інцидент, повідомивши, що в усіх єврейських організаціях вживаються посилені заходи безпеки.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що агенти перебувають на місці події та реагують на «інцидент із наїздом автомобіля та стріляниною біля синагоги Темпл Ісраель у Вест-Блумфілд-Тауншип, штат Мічиган».

Він додав, що співробітники ФБР працюють з батьками в Мічигані.

Повідомлень про поранених або загиблих не надходило, оскільки рятувальники швидко почали евакуацію дітей, повідомили правоохоронці.

«На цей момент ні в кого не підтверджено поранень, окрім, можливо, самого стрільця», — заявив журналістам шериф округу Окленд Майкл Бушар.

«У нас немає цієї особи під вартою. Робота триває, тому ми наказали всім залишатися в укриттях, поки не з’ясуємо ситуацію. Це великий об’єкт із значною територією навколо нього».

Він додав, що режим укриття залишається чинним «щонайменше в радіусі однієї милі, поки ми не переконаємося, що більше нікого немає — можливо, хтось утік пішки або залишив район».

США

