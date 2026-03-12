Мінекономіки готує середньостроковий план публічних інвестицій на 2026-2028 роки

СПІ охоплює 170 напрямів та синхронізується з Бюджетною декларацією для фінансової підтримки пріоритетних проєктів.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із партнерами розпочало підготовку Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) на 2026-2028 роки. В рамках цього процесу відбулися зустрічі з представниками центральних органів виконавчої влади для обговорення підходів до розвитку кожного сектору та формування власних середньострокових планів інвестування. Про це повідомили в Мінекономіки.

Заступниця міністра економіки Анна Артеменко зазначила, що минулий рік став першим досвідом роботи за новою методологією підготовки інвестиційних проєктів, і нині процес стане більш структурованим. Вона наголосила на необхідності аналізувати попередні плани, визначати пріоритети та звертатися за підтримкою до міністерства і команди DREAM.

Кабінет Міністрів України затвердив СПІ на 2026–2028 роки 2 липня 2025 року. План охоплює 170 напрямів у 16 секторах, із яких 51 визначено пріоритетними. Він передбачає середньострокове планування публічних інвестицій з визначеними пріоритетами, основними напрямами та фінансуванням, що стало кроком до стратегічного розвитку та відновлення України.

Основні зміни у підготовці СПІ:

Удосконалення правил гри: Мінекономіки ініціює зміни до Постанови № 294, враховуючи зауваження від регіонів та міністерств, щоб процес став більш зрозумілим та структурованим.

Цифровізація з DREAM: Підготовка, оцінка та формування портфелів проєктів проходитимуть через інструменти екосистеми DREAM, що забезпечить прозорість і доступ до даних у реальному часі.

Синхронізація з Бюджетною декларацією: СПІ подається на затвердження КМУ одночасно з проєктом Бюджетної декларації, що гарантує фінансову підтримку пріоритетних проєктів.

