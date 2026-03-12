МОН позбавило наукових ступенів двох науковиць через плагіат у дисертаціях

Атестаційна колегія МОН позбавила наукових ступенів докторку технічних наук Юлію Коваленко та кандидатку медичних наук Наталію Волошинович після скарг про академічний плагіат у їхніх дисертаціях.

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила наукових ступенів двох науковиць, яких звинувачували в академічному плагіаті — докторку технічних наук Юлію Коваленко та кандидатку медичних наук Наталію Волошинович. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України.

Юлія Коваленко працює у Київському авіаційному університеті. У 2013 році вона захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У липні 2025 року Коваленко захистила докторську дисертацію у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій у Києві, після чого рішенням ученої ради цього закладу їй було присвоєно ступінь доктора технічних наук.

Однак у вересні 2025 року до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга щодо її кандидатської дисертації. Її подав кандидат біологічних наук Олег Смірнов, який заявив про значні обсяги академічного плагіату. За його словами, запозичення були виявлені на 70 із 96 сторінок основного тексту, що становить приблизно 73%.

Згідно з викладеними у скарзі даними, у запозичених фрагментах авторка змінювала окремі формулювання, зокрема слова «майбутнього лікаря» замінювала на «майбутнього фахівця в галузі інформаційної безпеки», «медичну освіту» — на «вищу технічну освіту», а «медичний університет» — на «технічний університет». Також було зазначено, що деякі таблиці були повністю скопійовані, а в інших змінено числові показники, через що підсумки в окремих стовпцях або рядках не відповідали коректним значенням.

У лютому 2026 року атестаційна колегія відмовила Коваленко у видачі диплома доктора наук. Причиною стало те, що докторська дисертація повинна містити результати досліджень, отримані здобувачем особисто, та відповідати вимогам академічної доброчесності.

Того ж рішенням колегії наукового ступеня позбавили й кандидатку медичних наук Наталію Волошинович — асистентку кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету. Її диплом було визнано недійсним через наявність у дисертації текстових запозичень без належних посилань на джерела.

Скаргу на її кандидатську дисертацію під назвою «Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з поліпом тіла матки» у жовтні 2024 року також подав Олег Смірнов. У зверненні до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти він повідомив, що близько 74% тексту роботи — це плагіат, що становить 81 сторінку.

Крім того, у скарзі йшлося про відсутність наукових статей, у яких нібито були опубліковані результати дослідження Волошинович, а також про збіг текстів і таблиць її дисертації з матеріалами іншої дослідниці — Людмили Івахової.

Зазначалося також, що науковим керівником обох науковиць — Наталії Волошинович і Людмили Івахової — був один і той самий фахівець: доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету Олександр Юзько. У скарзі підкреслювалося, що станом на 29 жовтня 2024 року було виявлено вже шість осіб із плагіатними дисертаціями, науковим керівником яких виступав цей професор.

