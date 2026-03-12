Найбільше подорожчали овочі, фрукти, яйця та риба — як змінилися ціни на продукти

Стало відомо, як змінилися ціни на продукти за місяць.

Річна інфляція у лютому 2026 року прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Рік тому темпи зростання цін були значно вищими – 13,4% у лютому та 12,9% у січні 2025 року. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

За його словами, за місяць споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року).

Найбільше подорожчали: овочі (+13%), фрукти (+6,1%) яйця (+3,1%), риба та продукти з риби (+1,7%), хліб та хлібопродукти (+1,5%). Подешевшали: м’ясо та м’ясопродукти (-1,2%), цукор (-0,9%), масло (-0,4%), сир та м’який сир (-0,3%).

Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року).

В цей період подорожчали яйця (+32,4%), фрукти (+21,9%), риба та продукти з риби (+18%), м’ясо та м’ясопродукти (+16,4%), безалкогольні напої (+12,8%), олія соняшникова (+12,7%), хліб (+12,5%). А подешевшали: цукор (-10,8%) та овочі (-14,6%).

«Наразі інфляція дещо прискорилася. Це очікуваний процес в умовах війни, курсових коливань та глобальних викликів. Проте критично важливо підтримувати купівельну спроможність громадян. Адже лише за останній рік продуктовий кошик подорожчав на 12–33%, зокрема й базові продукти – яйця, м’ясо, риба та хліб.

Держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат», - заявив Гетманцев.

