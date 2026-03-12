  1. В Україні

Найбільше подорожчали овочі, фрукти, яйця та риба — як змінилися ціни на продукти

18:36, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало відомо, як змінилися ціни на продукти за місяць.
Найбільше подорожчали овочі, фрукти, яйця та риба — як змінилися ціни на продукти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Річна інфляція у лютому 2026 року прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Рік тому темпи зростання цін були значно вищими – 13,4% у лютому та 12,9% у січні 2025 року. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, за місяць споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року).

Найбільше подорожчали: овочі (+13%), фрукти (+6,1%) яйця (+3,1%), риба та продукти з риби (+1,7%), хліб та хлібопродукти (+1,5%). Подешевшали: м’ясо та м’ясопродукти (-1,2%), цукор (-0,9%), масло (-0,4%), сир та м’який сир (-0,3%).

Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року).

В цей період подорожчали яйця (+32,4%), фрукти (+21,9%), риба та продукти з риби (+18%), м’ясо та м’ясопродукти (+16,4%), безалкогольні напої (+12,8%), олія соняшникова (+12,7%), хліб (+12,5%). А подешевшали: цукор (-10,8%) та овочі (-14,6%).

«Наразі інфляція дещо прискорилася. Це очікуваний процес в умовах війни, курсових коливань та глобальних викликів. Проте критично важливо підтримувати купівельну спроможність громадян. Адже лише за останній рік продуктовий кошик подорожчав на 12–33%, зокрема й базові продукти – яйця, м’ясо, риба та хліб.

Держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат», - заявив Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]