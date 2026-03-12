  1. В Украине

Больше всего подорожали овощи, фрукты, яйца и рыба — как изменились цены на продукты

18:36, 12 марта 2026
Стало известно, как изменились цены на продукты за месяц.
Годовая инфляция в феврале 2026 года ускорилась до 7,6% (против 7,4% в январе). Год назад темпы роста цен были значительно выше — 13,4% в феврале и 12,9% в январе 2025 года. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

По его словам, за месяц потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4% (февраль 2026 года к январю 2026 года).

Больше всего подорожали: овощи (+13%), фрукты (+6,1%), яйца (+3,1%), рыба и продукты из рыбы (+1,7%), хлеб и хлебопродукты (+1,5%). Подешевели: мясо и мясопродукты (-1,2%), сахар (-0,9%), масло (-0,4%), сыр и мягкий сыр (-0,3%).

Тем временем за год аналогичная продуктовая корзина выросла в цене на 9,9% (февраль 2026 года к февралю 2025 года).

В этот период подорожали яйца (+32,4%), фрукты (+21,9%), рыба и продукты из рыбы (+18%), мясо и мясопродукты (+16,4%), безалкогольные напитки (+12,8%), подсолнечное масло (+12,7%), хлеб (+12,5%). А подешевели: сахар (-10,8%) и овощи (-14,6%).

«Сейчас инфляция несколько ускорилась. Это ожидаемый процесс в условиях войны, курсовых колебаний и глобальных вызовов. Однако критически важно поддерживать покупательную способность граждан. Ведь только за последний год продуктовая корзина подорожала на 12–33%, в частности и базовые продукты — яйца, мясо, рыба и хлеб.

Государство должно реагировать на стремительный рост цен через соответствующую индексацию зарплат, пенсий и социальных выплат», — заявил Гетманцев.

продукты

Лента новостей

Блоги
Публикации
