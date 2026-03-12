Трекеры для поиска вещей стали инструментом слежки — в США суд рассматривает резонансное дело

Суд в США решил, что продолжение использования приложения после получения электронного письма с новыми условиями сервиса означает «однозначное согласие» на арбитраж.

Ваша папка «Спам» может стоить вам права подать иск в суд. Апелляционный суд Девятого округа США в марте постановил, что простое использование приложения для отслеживания Tile после получения электронного письма с обновленными условиями пользования является «однозначным согласием» на обязательный арбитраж, пишет Gadgetreview.

Решение принято по делу коллективного иска против компаний Tile, Life360 и Amazon. Истцы Джейн Доу и Мелисса Брод обнаружили, что их дальнейшее использование приложения после уведомления по электронной почте в октябре 2023 года юридически обязывает их решать споры через частный арбитраж, а не через суд.

Суд отметил, что загрузка или дальнейшее использование приложения Tile после вступления уведомления в силу означает согласие с условиями. Это может произойти даже тогда, когда пользователи не открывали электронное письмо или не осознавали последствий.

Судьи подчеркнули, что каждый раз, когда пользователь нажимает «OK» или продолжает пользоваться приложением после уведомления об обновлении, он потенциально отказывается от определенных юридических прав.

Когда технологии отслеживания помогают преследователям

Иск также выявил другую проблему: Bluetooth-трекеры могут использоваться для преследования людей.

Истцы Шеннон и Стефани Ирланд-Горди заявили, что преследователи прятали трекеры Tile в их автомобилях, что позволяло отслеживать их местоположение в реальном времени через сеть «crowd GPS». Эта система передает незашифрованные MAC-адреса и уникальные идентификаторы через приложения Tile и Life360, расположенные поблизости.

Интеграция с сетью Amazon Sidewalk значительно расширила возможности такого слежения через устройства Echo и дверные звонки Ring.

Компания Tile внедрила функцию защиты от преследования «Scan and Secure» только через девять лет после запуска продукта. Даже после этого владельцы трекеров могут отключать уведомления для потенциальных жертв.

Согласно материалам иска, внутренние коммуникации компании свидетельствовали о том, что она знала об обсуждениях использования трекеров для преследования на некоторых интернет-ресурсах, однако эти проблемы в основном игнорировались. В то же время суд разрешил рассматривать в суде требования о неправомерном использовании устройств третьими лицами, тогда как споры между пользователями и компанией остаются в арбитраже.

Новая реальность цифрового согласия

Решение суда фактически закрепляет практику так называемого «упрощенного clickwrap-согласия» в экосистеме приложений. Это означает, что дальнейшее использование любого приложения может юридически обязывать пользователя соглашаться с условиями, которые компании добавляют во время обновлений.

Прецедент может распространиться далеко за пределы приложения Tile и повлиять на всех производителей устройств Интернета вещей (IoT), которые изменяют условия использования через обновления программного обеспечения.

Решение суда также появилось на фоне подобных дискуссий вокруг трекеров Apple AirTag, что снова поднимает вопрос безопасности пользователей и рисков злоупотребления технологиями отслеживания.

