Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

ХХ очередной съезд судей Украины запомнился не только принятием важных для судебной системы решений, но и ощутимыми кадровыми изменениями в органах судейского самоуправления. Одной из наиболее обсуждаемых новостей стало отсутствие среди кандидатов в новый состав Совета судей Украины его многолетнего председателя — Богдана Монича.

Судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич возглавлял Совет в течение рекордного периода и руководил институцией в сложное для судебной власти время — во время масштабных законодательных реформ и в условиях полномасштабной войны. Однако в этот раз он решил не выдвигать свою кандидатуру в новый состав органа.

О причинах такого решения, дальнейших профессиональных планах и вопросах легитимности съездов судей Богдан Монич во время Съезда рассказал «Судебно-юридической газете».

— Богдан Сильвестрович, многие обратили внимание на то, что Ваша фамилия отсутствовала в списках кандидатов в новый состав Совета судей. Вы назвали это сознательным решением, направленным на ротацию руководства. Расскажите подробнее, чем именно оно обусловлено?

Богдан Монич: Вероятно, Вы имеете в виду, что моя фамилия не предлагалась для включения в бюллетени для голосования. Это было сознательное решение. Я убежден, что для любой институции естественным является процесс обновления и ротации. Это позволяет избегать застоя, приносит новые подходы и новую энергию для решения задач. Безусловно, органы судейского самоуправления здесь не являются исключением. Моя каденция на посту председателя Совета судей Украины пришлась на сложный период — реформирование судебной системы и вызовы, связанные с полномасштабной войной. Поэтому считаю правильным дать возможность новому составу Совета судей продолжить эту работу.

— Вы возглавляли Совет судей рекордный срок. Чувствуете ли потребность в профессиональной передышке?

Богдан Монич: Я бы не называл это передышкой. Работа судьи сама по себе предполагает постоянную ответственность и значительную нагрузку. После завершения работы в Совете судей я планирую сосредоточиться на осуществлении правосудия в Седьмом апелляционном административном суде. Это моя основная профессиональная деятельность. Вместе с тем, опыт работы в органах судейского самоуправления, безусловно, останется частью моей профессиональной практики, и я готов делиться им в профессиональных дискуссиях по развитию судебной системы.

— Считаете ли вы существующую процедуру привлечения судей к ответственности справедливой, или она нуждается в корректировке для защиты независимости судьи?

Богдан Монич: Вопрос дисциплинарной ответственности судей всегда требует очень взвешенного подхода, ведь здесь важно сохранить баланс между ответственностью судьи перед обществом и гарантиями независимости судебной власти. Сейчас дисциплинарные производства осуществляет Высший совет правосудия со Службой дисциплинарных инспекторов, и в целом эта система функционирует. В то же время эта процедура требует определенного совершенствования. Следует четче определить виды дисциплинарных проступков и виды дисциплинарных взысканий. Также нужно обеспечить прозрачность и предсказуемость дисциплинарных процедур и не допустить использования дисциплинарных механизмов в качестве инструмента давления на судей.

— Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает только два вида съезда: очередной и внеочередной. Понятие продолжающегося съезда, который годами находится в состоянии перерыва, в законе отсутствует. Как вы оцениваете легитимность кадровых назначений, сделанных делегатами, чей мандат выдавался коллективами судов под совсем другую повестку дня и на другой срок? Не видите ли вы здесь риска для последующего обжалования всех решений ВСП или КСУ?

Богдан Монич: Закон действительно предусматривает проведение очередных и внеочередных съездов судей. Вместе с тем, практика перерывов в работе съезда сформировалась как организационный механизм для решения важных вопросов в сложных условиях. Тем более, когда законодательство остается несовершенным. По моему мнению, легитимность решений следует оценивать прежде всего с точки зрения соблюдения процедур. Решения принимались делегатами, избранными судьями, которые действовали в пределах предоставленных им полномочий. Поэтому я считаю эти решения легитимными.

В то же время дискуссия по совершенствованию законодательного регулирования работы съезда является вполне нормальной. Если законодатель сочтет необходимым более четко урегулировать эти процедуры, это может только повысить правовую определенность и доверие к соответствующим решениям. Но такое регулирование нужно осуществлять с учетом мнения судейского сообщества. Что же касается рисков обжалования решений, то любое решение органа государственной власти может быть предметом юридической оценки, и это является нормальным элементом правового государства.

