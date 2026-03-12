Верховный Суд объяснил, что закон об особом порядке в Донецкой и Луганской областях не изменяет Уголовный кодекс

ВС: Закон, который определяет особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не является законом о уголовной ответственности, не вносит изменений в УК Украины и не устанавливает оснований для освобождения от уголовной ответственности.

В уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В кассационной жалобе обвиняемый указал, что Законом Украины от 16 сентября 2014 года № 1680-VII «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» гарантировано недопущение уголовного преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Обвиняемый утверждал, что поскольку Закон Украины от 17 марта 2015 года № 256-VIII «О внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"», которым было отложено введение в действие статей 2–9 Закона № 1680-VII, принят после совершения им инкриминируемых ему преступлений, то в соответствии с требованиями действующего законодательства он не имеет обратной силы во времени, а уголовное преследование является незаконным.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что Закон № 1680-VII определяет особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По своей правовой природе этот Закон является декларативно-процессуальным актом, который не вносит изменений в УК Украины и не устанавливает оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных разд. IX Общей части УК Украины. Закон № 256-VIII, как и Закон № 1680-VII, не является законом о уголовной ответственности, и его принятие, даже после совершения инкриминируемых обвиняемому действий, не изменяет нормы УК Украины и не влияет на наказуемость деяния, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины.

Такой подход согласуется с правовой определенностью как составляющей верховенства права. Норма, которая не содержит прямой декриминализации, не устанавливает конкретного механизма освобождения, не является законом о уголовной ответственности, не может толковаться как такая, что автоматически устраняет уголовную наказуемость.

Постановление КУС ВС от 12 февраля 2026 года по делу № 522/1621/24 (производство № 51-825км25).

