  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що закон про особливий порядок в Донецькій та Луганській областях не змінює Кримінальний кодекс

14:29, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС: Закон, який визначає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, не є законом про кримінальну відповідальність, не вносить змін до КК України і не встановлює підстав для звільнення від кримінальної відповідальності.
Верховний Суд пояснив, що закон про особливий порядок в Донецькій та Луганській областях не змінює Кримінальний кодекс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У касаційній скарзі обвинувачений зазначив, що Законом України від 16 вересня 2014 року № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» гарантовано недопущення кримінального переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Обвинувачений стверджував, що оскільки Закон України від 17 березня 2015 року № 256-VIIІ «Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"», яким було відтерміновано введення в дію статей 2–9 Закону № 1680-VII, прийнято після вчинення ним інкримінованих йому злочинів, то відповідно до вимог чинного законодавства він не має зворотної дії в часі, а кримінальне переслідування є незаконним.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що Закон № 1680-VII визначає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. За своєю правовою природою цей Закон є декларативно-процесуальним актом, який не вносить змін до КК України і не встановлює підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених розд. ІХ Загальної частини КК України. Закон № 256-VIIІ, як і Закон № 1680-VII, не є законом про кримінальну відповідальність, і його прийняття, навіть після вчинення інкримінованих обвинуваченому дій, не змінює норм КК України і не впливає на караність діяння, передбаченого ст. 258-3 КК України.

Такий підхід узгоджується з правовою визначеністю як складовою верховенства права. Норма, яка не містить прямої декриміналізації, не встановлює конкретного механізму звільнення, не є законом про кримінальну відповідальність, не може тлумачитись як така, що автоматично усуває кримінальну караність.

Постанова ККС ВС від 12 лютого 2026 року у справі № 522/1621/24 (провадження № 51-825км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]