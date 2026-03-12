  1. Суспільство

У березні деяким українцям перерахують субсидії — кому та чому

16:08, 12 березня 2026
У домогосподарств, у яких доходи зменшились чи збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться.
Фото: tsn.ua
У березні домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, перераховують розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Про це нагадав ПФ.

«Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення субсидіантів», - заявили у Пенсійному фонді.

Також там нагадали, що при перерахунку виплат з березня 2026 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартали 2025 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2025 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

«Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться», - додали у ПФ.

Пенсійний фонд додав, що проведення такого перерахунку передбачено пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Пенсійний фонд субсидія

